Dass Lokaljournalisten einen besonderen Spagat zwischen notwendigem Vertrauen und nötigem Abstand vollführen müssten, weiß Denis Clauer, Beigeordneter der Stadt Pirmasens, auch aus eigener Erfahrung. Die Arbeit der Verwaltung werde schließlich immer wieder auf den Prüfstand gestellt, stellt er fest. Doch der Spagat der Pirmasenser Rundschau gelingt aus seiner Sicht. Er schätze es, sagt Clauer, „dass wir uns auf Augenhöhe begegnen“.

Der Beigeordnete der Stadt Pirmasens gratulierte zum Geburtstag auch im Namen von OB Markus Zwick und Bürgermeister Michael Maas, die er vertrat. Und er stellte fest, dass die Zeitung weiterhin zum Frühstück gehöre, wenn auch nicht mehr für alle in Papierform, sondern digital. Die RHEINPFALZ habe sich etabliert in Stadt und Region. „Das Medium ist nicht mehr wegzudenken.“

Auch wenn der hauptamtliche Beigeordnete, zuständig unter anderem für die Bereiche Sport, Tourismus, Kultur, Ordnungs- und Rechtsamt, vermutlich nicht den Job tauschen wollte, so doch wenigstens für kurze Zeit einmal die Rollen. Einmal mit dem Redaktionsleiter Andreas Ganter tauschen könnte er sich gut vorstellen, meint Clauer – „und ich schreibe dann mal ordentlich alles, was mir dazu so einfällt.“ Möglicherweise ergebe sich ja beim nächsten großen Jubiläum die Chance dafür, blickte er in die Zukunft. Und würde sich freuen, wenn auch dieses gefeiert würde.