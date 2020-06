Wenn am Mittwoch das Pirmasenser Freibad seine Tore öffnet und die Wasserratten endlich ins kühle Nass springen dürfen, wird sich das Vergnügen auch außerhalb des Schwimmbeckens in geordneten Bahnen abspielen. Die Plub-Mitarbeiter Rudi Weinberger und Dominik Pfundstein fingen am Freitag mit den Markierungsarbeiten an, denn sowohl Wege als auch die fünf mal vier Meter großen Familien-Parzellen werden mit Sprühfarbe deutlich gekennzeichnet. Einen „sensationell günstigen“ Farbsprühwagen habe man für diesen Zweck als Vorführmodell erstehen können, erzählte Plub-Bereichsleiter Peter Zimmermann und freute sich zugleich über das, was nach dem Kauf passiert ist: „Auf dem Transport ist die Maschine verloren gegangen, und wir haben vom Hersteller eine nagelneue bekommen!“ Ein echtes Schnäppchen also, mit dem sich professionelle, kerzengerade Markierungen auf den Rasen zaubern lassen. Die Maschine kann künftig auch für Spiele, Turniere und ähnliches eingesetzt werden kann.