Ungewöhnliche Beute machten Unbekannte bei einem nächtlichen Einbruch in eine Wohnung in der Hauptstraße. Aus der Wohnung wurden nach Angaben der Polizei mehrere Deko-Schwerter entwendet, die einen Wert von zirka 200 Euro haben. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Freitag vergangener Woche. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch nicht geklärt. In der Wohnung wurden jedoch weiße Baumwollhandschuhe sichergestellt, die möglicherweise einem Täter zuzurechnen sind. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.