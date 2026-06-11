Fußball Dehos neue Aufgabe beim FK Pirmasens

Spielte in der abgelaufenen Runde 30-mal in der Oberliga, fünfmal im Verbandspokal und auch im DFB-Pokal für die erste FKP-Manns
Spielte in der abgelaufenen Runde 30-mal in der Oberliga, fünfmal im Verbandspokal und auch im DFB-Pokal für die erste FKP-Mannschaft: Miguel Deho (in Blau beim Kopfball gegen Mainz-Gonsenheim).

Nun ist es perfekt: Miguel Deho wird nächste Saison beim FK Pirmasens Co-Spielertrainer des Verbandsligateams sein. Der 27-Jährige werde „bei der U23 Führungsspieler und verlängerter Arm des Trainers sowie Stand-by-Spieler für die Oberligamannschaft“ sein, informierte FKP-Präsident Jürgen Kölsch. Der Ex-Hermersberger spielte diese Saison 30-mal für Pirmasens in der Oberliga, zählte dabei achtmal zur Startelf. Trainer des FKP II wird Julian Keuten, die Gesamtverantwortung trägt Peter Rubeck als sportlicher Leiter für U23 und U19.

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