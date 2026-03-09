Die CD-Release-Show der Pirmasenser Alternative-Rock-Formation Deep Green Sunset für das neue Album „Chaos“ zog rund 130 Fans ins einheimische Z1.

Da der Nebenraum des Z1 als Backstage-Bereich für beide Bands mit familiärem Anhang und umfangreichem Equipment herhalten musste, war der große Saal des Livemusik-Club somit fast gänzlich gefüllt und die Stimmung für die erstmals in Pirmasens spielende saarländische Vorgruppe Surrender the Crown entsprechend erwartungsfroh. Stilistisch wildert Surrender im Alternative Metal, Reminiszenzen an Genre-Ikonen wie Creed, Disturbed und Godsmack sind unüberhörbar, doch mit Matthias Brauns charismatischer Stimmfärbung verfügt das Quintett über einen hohen Wiedererkennungsfaktor. Im einstündigen Programm befanden sich acht Songs vom aktuellen hochgelobten 2025er Album „Travails“. „Signal of the Noise“, „We Need You Here“, „Stand in Defiance“ und „Chase Away the Ghosts“ stachen aufgrund famoser Refrains heraus.

Die Band begeisterte mit instrumentalem Können, immenser Spielfreude und wurde abgefeiert. Auch die Songtexte sind erwähnenswert, der Titelsong umreißt die Botschaft des Albums klar: Wir entscheiden, ob uns das Leben bricht, oder ob wir daran wachsen.

Gegen Kommerzdenken

„Die Fans können sich auf richtig gute und handgemachte Musik von lokalen Künstlern mit eigenen Liedern freuen. Alles entgegen dem Kommerzdenken und mit viel Power“, erzählte Sänger Dennis Köhler dieser Zeitung. Das Sextett präsentierte eine abwechslungsreiche zweistündige Werkschau, die annähernd alle Songs der tags zuvor veröffentlichten Platte „Chaos“ enthielt, darunter das treibende „Ikarus“ als Einstieg. Und der „tiefe grüne Sonnenuntergang“ war direkt auf Betriebstemperatur.

Nach den älteren Kompositionen „Adrenalin“ und „No Time to Miss“ wurde das aktuelle, schleppend daherkommende „Waiting“ interpretiert, bevor den Fans mit „Affentheater“ das nächste neue Glanzstück serviert wurde. Laut Gitarrist Christoph Fröhlich handelt der Text vom Älterwerden der Bandmitglieder und diversen Entscheidungen, die privat und im Job getroffen wurden, bei denen sich jedoch im Nachhinein der Eindruck einstellte, sich selbst hinterherzurennen, so dass man sich nicht besonders gut fühlt. „Der Text ist ein Appell an sich selbst, dass es grundsätzlich darum gehen sollte das es seinem näheren Umfeld gut geht“, so Fröhlich zu dieser Zeitung.

Duo Köhler-Glöckner

Als große Überraschung wurde mit „New Inspiration“ gar ein brandneues Lied präsentiert, das es nicht mehr aufs neue Album geschafft hat und sich qualitativ nahtlos einreiht. Die heftig umjubelte aktuelle eingängige Single „Krieger“ markiert den ersten gemeinsamen Song der Sänger Dennis Köhler und dem nach 13-jähriger Pause 2017 zurückgekehrten Kollegen Michael Glöckner. „Beim Text geht es um das Gefühl, dass manchmal aufkommt, wenn man im Leben an ein Hindernis gelangt und Angst entsteht. Durch diverse Anlässe schöpft man jedoch wieder Mut weiterzumachen“, so Fröhlich.

Da die Stimmung der Konzertbesucher stetig anstieg, die Musiker vor Enthusiasmus sowie Energie strotzten und der Sound über den kompletten Abend hinweg exzellent war, muss von einem beeindruckenden Konzertabend gesprochen werden. Natürlich kamen Köhler, Glöckner & Co. keineswegs um lautstark geforderte Zugaben herum. Bravo!