Wie sicher ist Pirmasens? Mit dieser Frage hat sich der Stadtrat am Montag ausgiebig befasst. Polizeichefin Jacqueline Schröder stellte vergleichsweise gute Zahlen aus der Kriminalstatistik vor. Allerdings räumte sie ein, dass das subjektive Sicherheitsempfinden vieler Bürger anders ist.

In der früheren Zweibrücker Kultkneipe Beisl war Ausverkauf. Der Verkäufer und ehemalige Wirt Angel Perez erzählt im Interview, warum man im Trulbener Sportheim bald Beisl-Ausstattung vorfindet und warum seine Tochter das Beisl-Kind ist.

Der Pirmasenser Gastronom Jörg Rockenmeyer ist als Koch bekannt. Um so erstaunlicher erscheint der Wechsel in die Systemgastronomie zum Donna Mia im Zweibrücker Outlet. Doch Rockenmeyer versichert: „Ich bin hier genau richtig.“

Ab 2024 wird die Restmüll-Verbrennung billiger. Davon sollen auch die UBZ-Kunden profitieren, wenn auch nicht unbedingt in Form einer Gebührensenkung. Es gibt aber auch andere Ideen.

Für Stadtratsmitglied Wolfgang Deny (SPD) mangelt es in Pirmasens an öffentlichen Toiletten. Vor allem der Walter-Slodki-Platz am Winzler Tor sei unterversorgt. Deny fordert eine barrierefreie Unisex-Toilette.

Wegen Drogengeschäften sitzt ein 50-jähriger Serbe im Gefängnis. Nach seiner Entlassung soll er aus Deutschland abgeschoben werden. Seine Familie will das verhindern.

In der Südwestpfalz ist Glasfaser aktuell in aller Munde. Aber was müssen Privatleute tun, wenn ihr neuer Anschluss erst mal im Haus liegt?

In Maßweiler hat ein Unbekannter eine Anhängerladung Eternitplatten auf dem Feldweg zum Hausgiebel abgekippt. Das zu entsorgen wird für die Gemeinde teuer. Jetzt wird nach dem Verursacher gefahndet.

Die Skulptur im Hof des Pirmasenser Amtsgerichts stammt aus dem antiken Griechenland und soll eine gerechte Verteilung von Redezeit vor Gericht symbolisieren. Wenn sie denn funktionieren würde.

Seit drei Jahren organisiert das Hawethon-Team in Clausen einen Benefizlauf. Dieses Jahr wurde ein vierstelliger Spendenbetrag zusammengetragen.