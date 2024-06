Die Debatte über den Antisemitismus in Hugo Balls Werk setzt Maßstäbe. Aber die Stadt muss mehr für ihren großen Sohn tun.

Es ist geglückt: Oberbürgermeister Markus Zwick und die Verantwortlichen im Rathaus haben es geschafft, Hugo Ball und den nach ihm benannten Preis aus schwierigen Fahrwassern zu manövrieren. Für viele völlig unerwartet kam 2023 die Ablehnung des angesehenen Preises durch Hito Steyerl. Was folgte, kann sich sehen lassen. Ausgerechnet das vergleichsweise kleine und nicht gerade als Kulturmetropole bekannte Pirmasens hat sich gemeinsam mit der international bekannten Videokünstlerin am großen Thema Antisemitismus versucht – und bestanden. Es ist gelungen, das Werk von Hugo Ball zu würdigen und gleichzeitig auf problematische Stellen in ihm hinzuweisen, die im Kontext der damaligen Zeit gedeutet werden müssen. Die intellektuelle und in Teilen politische Diskussion darüber, war beeindruckend.

Leider ist es mindestens ebenso negativ beeindruckend, wie wenig Interesse in Pirmasens offenbar an Hugo Ball besteht. Gerade einmal vier von 44 Stadtratsmitgliedern fanden den Weg ins Forum Alte Post. Die Fraktionen von FDP, FWB und Grüne fehlten genau wie die AfD. Das ist blamabel. Pirmasens hat nicht viele große Söhne und Töchter. Aber Hugo Ball gehört zweifelsohne dazu. In der Kommunalpolitik fehlt nach wie vor das Bewusstsein dafür. Ein zunehmend peinlicher Zustand.

Wenn man die rund 40 Schüler abzieht, kamen am Montag nicht einmal 100 Zuhörer. Hugo Ball wäre eigentlich ein Pfund, mit dem die Stadt kulturell wuchern könnte, bislang hat sie dafür leider noch nicht den richtigen Weg gefunden.