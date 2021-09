Der amtierende Frauen-Mannschaftsmeister der Deutschen Classic-Kegler-Union gibt sich zur Heltersberger Kerwe die Ehre. Die Keglergilde Heltersberg erwartet am Sonntag um 13 Uhr in der DCU-Bundesliga den KSC Mörfelden.

„Wir rechnen uns schon Siegchancen aus, doch müssen wir uns gegen den Meister der Saison 2019/20 gewaltig steigern“, sagt KG-Sportwartin Jennifer Rösel, deren Team zum Saisonauftakt bei Germania Karlsruhe verlor und weiterhin auf Stammspielerin Carol Roach verzichten muss. Den Part von Eva Eger im Kader nimmt Ute Bachmann ein.

Andere Prioritäten

Wie stark sind die Hessinnen auf den Bergbad-Bahnen einschätzen? Schwer zu sagen, da Mörfeldens Gastspiel in Heltersberg im Meisterjahr wegen der ersten Corona-Welle ausfiel. Zudem setzt der KSC inzwischen andere Prioritäten. Ein Großteil der Spielerinnen des DCU-Meisterteams peilt nun gemeinsam mit der aus Bamberg zurückgekehrten Weltmeisterin Alina Dollheimer als zweite Mannschaft in der Hessenliga des im 120-Wurf-System mit Satzwertung spielenden Deutschen Kegler-Bunds Classic den Aufstieg in die Zweite Bundesliga des DKBC an. Die erste Mannschaft bilden nun vorwiegend junge Talente, die versuchen, den Abstieg aus der DCU-Eliteklasse zu verhindern.

SO SPIELEN SIE

Keglergilde Heltersberg: Jennifer Hensel, Jaqueline Hensel, Janine Wolf, Miriam Schulte, Jennifer Rösel, Selina Rösel, Ute Bachmann.