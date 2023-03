Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Keglergilde Heltersberg spielt auch in der Saison 2022/23 in der DCU-Frauen-Bundesliga und dennoch irgendwie in einer neuen Liga. Denn sieben der acht letztjährigen Gegner Heltersbergs in der höchsten Klasse der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) sind zum Deutschen Kegler-Bund Classic (DKBC) und damit vom 100-Wurf- zum 120-Wurf-System mit Satzwertung gewechselt.

Das Abwandern von DKBC Eppelheim, DSKC FA Leimen, Alt Heidelberg, DKC/81 Hockenheim, KSC Mörfelden, SVS Griesheim und Germania Karlsruhe hat dazu geführt, dass in einer Umfrage der DCU die Heltersbergerinnen