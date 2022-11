Die Baustellenampel am Hornbacher Stadttor spinnt immer wieder. Manchmal zeigt sie stundenlang rot. Wir haben einen Experten gefragt, ob man in einem solchen Fall trotzdem durchfahren darf.

So geheim, wie man denkt, ist das, was bei den Freimaurern passiert, gar nicht. Wir waren zu Gast bei der Loge „Zur Treue am Berge Horeb“ in Pirmasens.

Nach zwei Jahren Corona-Pause präsentieren die Gartenbahner Südwest an den Adventwochenenden wieder ihre Modellbahnanlagen in der Pirmasenser Schlossgalerie.

Ebenfalls nach zwei Jahren Corona-Pause spielen die Käshofer wieder Theater. Diesmal aber an ungewohnten Terminen.

Drei Leichtverletzte, hoher Sachschaden und ein langer Stau auf der Autobahn Richtung Saarland sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend.

I-Phones im Wert von 5000 Euro stahlen zwei Männer am Samstagnachmittag aus dem Telekom-Laden in der Pirmasenser Fußgängerzone.

In Zweibrücken war verkaufsoffener Sonntag. Obwohl viel los war, ziehen die Veranstalter ein durchwachsenes Fazit.

1155 Kilometer legten 111 Schüler der IGS Thaleischweiler-Fröschen bei ihrem Spendenlauf zurück. Die 4125 Euro, die so zusammenkamen, spendeten sie drei Organisationen.

Der Dorfplatz an der Contwiger Ampelkreuzung steht vor einer Generalsanierung. Gemeinderatsmitglied David Betz sagt zu den Plänen: „Damit verschwindet ein Schandfleck.“