Für den FK Pirmasens beginnt am letzten Juli-Wochenende die neue Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Nachdem „die Klub“ den direkten Regionalliga-Aufstieg in diesem Sommer noch verpasste, stehen 19 Heimspiele in der Oberliga an. Seit Montag läuft hierfür der Dauerkarten-Verkauf.

Im Framas-Stadion soll der Grundstein für den sportlichen Erfolg gelegt werden. Der FKP verlor keines der vergangenen neun Heimspiele – und will diese Serie auch nach der Sommerpause fortsetzen. In der Saison 2023/24 wird die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht mehr in zwei Gruppen geteilt. Das führt dazu, dass es 19 Liga-Heimsiele statt derer 15 in der vergangenen Runde geben wird. Wer keines der Spiele verpassen möchte, hat wieder die Gelegenheit, sich eine Dauerkarte zu sichern. Die Preise pro Spiel sind im Vergleich zur Vorsaison stabil geblieben. Der höhere Gesamtbetrag kommt lediglich durch die vier zusätzlichen Partien zustande.

Ein Saison-Abo für einen Sitzplatz auf der überdachten Haupttribüne kostet künftig 190 Euro. Ermäßigt ist das Ticket für 150 Euro zu haben. Auf der Gegengeraden mit den unüberdachten Sitzplätzen auf Höhe der Mittellinie sowie den Stehplatz-Blöcken seitlich neben und hinter den Toren herrscht freie Platzwahl. Jeder kann selbst entscheiden, ob er „die Klub“ dort vom Sitzplatz aus (nach Verfügbarkeit) unterstützen möchte oder lieber im Stehen zuschaut. Die Dauerkarte kostet dort 110 Euro (ermäßigt 85 Euro). Die Sponsoren-Karte auf der Haupttribüne ist inklusive Verköstigung für 550 Euro erhältlich.

Die Dauerkarten können auf der FKP-Geschäftsstelle erworben werden. Das Bestellformular gibt es als PDF-Dokument auf der Vereinshomepage zum Download. Eine Bestellung ist mit diesem Formular per E-Mail an dauerkarten@fk-pirmasens.com, per Fax unter 06331 228190 sowie auch per Brief (Georgia Avenue 1, 66953 Pirmasens) möglich. Die Formulare liegen zudem auf der Geschäftsstelle aus oder können dort vorausgefüllt abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es unter www.fk-pirmasens.com.