Umleitungen und Sperrung begleiten ab dem Frühsommer die Fahrbahnsanierung auf der B10 zwischen Petersberg und Waldfriedhof.

Eine Flut von Inkassobriefen verschickt derzeit eine Münchener Anwaltskanzlei. Auch Pirmasenser erhalten diese betrügerischen Schreiben.

Heute hört es sich befremdlich an, dass in den 1970er Jahren in Pirmasens zum Widerstand gegen die Gurtpflicht aufgerufen wurde.

Nach sechs Jahren „Essen auf Rädern“ werden die Mahlzeiten für die Zweibrücker Soldaten bald wieder in der Niederauerbach-Kaserne gekocht.

Mit Pistole in der Hand ist er mitten in Zweibrücken gewaltig ausgerastet.

Schüler werden zu Museumsführern und erinnern an die Deportation südwestdeutscher Juden in der Nazizeit.

Unsere Kolumnistin Sigrid Sebald mag keine Salatgurken im Gin Tonic.

In Steinalben brannte ein Haus, der Schaden beträgt 100.000 Euro, das Haus ist unbewohnbar.

Weil er eine Haltestelle verschlief und der Busfahrer ihn nicht weckte, rastete ein Fahrgast in der Südwestpfalz aus.