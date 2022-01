Kevin Dauenhauer ist nicht mehr Spielertrainer der Fußballvereinigung Münchweiler.

„Er verlässt uns und spielt nach der Winterpause in der Landesliga für die SG Eppenbrunn“, sagte FVM-Vorsitzender Andreas Bischoff. Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt. „Wir beide, der Verein und Kevin selbst, haben das gesteckte Ziel, in der A-Klasse die Aufstiegsrunde zu erreichen, nicht erreicht“, erläuterte Bischoff. Mit nur sieben Punkten aus zwölf Spielen blieb die FVM weit hinter den Erwartungen zurück, was laut Bischoff in erster Linie am extremen Verletzungspech liegt: „In den letzten eineinhalb Jahren hatten wir sieben Kreuzbandrisse zu beklagen.“ Just in der Winterpause zog sich auch noch Münchweilers Top-Stürmer Daniel Wadle einen Kreuzbandriss zu. Bischoff: „Er wird uns sehr fehlen.“ Ein neuer Trainer oder Spielertrainer soll bis Mitte nächster Woche feststehen.