Viele Hauensteiner erlebten am Freitag einen Strompreisschock der besonderen Art. In einem Schreiben des Elektrizitätswerks hatte sich ihr monatlicher Abschlag vervielfacht. Die Wellen der Empörung waren im Dorf am Wochenende sehr hoch geschlagen, obwohl Ortsbürgermeister Michael Zimmermann und Betriebsführer Martin Pfeifer auf allen möglichen Informationskanälen unterwegs waren, um über den Fehler bei der Berechnung der Stromkostenabschläge aufzuklären. Der Fehler war bei der Zusammenführung von Daten aus dem bisher getrennten Netzbetrieb und Vertrieb passiert. Seit 1. Januar gehört das Netz wieder dem Energie- und Bäderbetrieb Hauenstein. Mit dem Betrieb wurden die Stadtwerke Kaiserslautern beauftragt. Die Daten aus Netz und Vertrieb mussten nun in ein EDV-System überführt werden und dabei sei der Fehler passiert. Wie viele der 1850 Kunden betroffen sind, konnten Zimmermann und Pfeifer nicht sagen. Vorsichtshalber würden deshalb alle Abschlagspläne storniert und neu erstellt. Sie sollen am Mittwoch zugestellt werden.

