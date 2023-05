Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

2021 lief der Rodalber Moritz Heene über 110 Meter Hürden mit 14,52 Sekunden auf Platz neun in der U23-Jahresbestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbands. Am Samstag sprintet er bei den rheinland-pfälzischen Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen – allerdings ohne Hürden.

Herr Heene, Sie sind für 60 Meter flach und 60 Meter Hürden gemeldet. Das ist ungewöhnlich. Warum?

Ich bin zwar für beides gemeldet, weil es vom Zeitplan gepasst