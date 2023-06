Nach der Coronazwangspause findet am kommenden Samstag, von 9.30 bis 13 Uhr der 6. Pirmasenser Krebstag in den Konferenzräumen der Wasgauhalle auf dem Pirmasenser Messegelände Pirmasens in der Zeppelinstraße statt.

Informationen zu Behandlungs- und Diagnoseverfahren, sowie Versorgungsmöglichkeiten für Krebspatienten werden bei dieser Veranstaltung vermittelt. Zugleich findet eine begleitende Ausstellung mit vielen Angeboten und Aktionen zum Thema statt. Auch viele Selbsthilfegruppen stellen Ihre Aktivitäten vor.

Jörn Bräcklein, Internist und Gastroenterologe bei den PS-Docs wird im Vortrag „Darmkrebs-Vorsorge im ambulanten Bereich“ über die Vorsorge und Nachsorge von Darmkrebs sprechen. Wichtig sei es, zu wissen, dass Polypen als Vorstufe des Darmkrebses zu entfernen sind, bevor sie zu Darmkrebs werden. So können Operationen und Chemotherapie vermieden werden, letztlich sei es sogar gelungen, die Zahl der Krebserkrankungen und der Todesfälle seit Einführung der Darmkrebsvorsorge zu senken. Sollte doch ein Darmkrebs entstehen, ist er heute gut behandelbar und die Nachsorge erfolgt etablierten, zuverlässigen Regeln.

Immuntherapie: Die neue Waffe gegen Krebs

Die orale Tumortherapie wird immer wichtiger. Daher ist es notwendig, Betroffene intensiver zu informieren und zu begleiten. Gerade bei oralen Krebsmedikamenten, die Patienten eigenverantwortlich einnehmen, ist die Stärkung der Therapietreue sehr wichtig. Lisa Vatter, Leiterin der Apotheke im Städtischen Krankenhaus Pirmasens gibt hierzu wichtige Tipps und Ratschläge.

Nicole Adrian, Fachärztin für Hämato-Onkologie in Pirmasens, informiert über die neue Möglichkeit der Immuntherapie. Bei dieser Behandlungsstrategie wird das eigene Immunsystem so gestärkt, dass es die Krebszellen wieder erkennen und bekämpfen kann.

Einblick in die moderne Strahlentherapie

Stefan Klees, Psychoonkologe bei der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, zeigt in seinem Vortrag „Achtsamkeit - psychische Belastung verringern“ auf, wie man sich bewusst im Hier und Jetzt vergegenwärtigen kann, um psychische Belastungen zu mildern. Dieter Mink informiert über die verschiedenen Wege und Möglichkeiten, die im Brustzentrum Pirmasens gemeinsam mit der Klinik für Plastische Chirurgie angeboten werden, um die Brust nach einer kompletten Entfernung wiederherzustellen.

Adrian Staab, Strahlentherapeut und Leiter des Zentrums für Strahlentherapie Südwestpfalz in Pirmasens gibt einen Einblick in die Welt der modernen Strahlentherapie. Moderne Strahlentherapie gehört heute zu den wirkungsvollsten und schonendsten Verfahren in der Krebstherapie. Bei der Krebsbehandlung hat der gezielte Einsatz von ionisierenden Strahlen in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Viele Tumore können effektiv und zugleich absolut präzise bestrahlt werden.

Gelegenheit zum Expertengespräch

Ist eine Heilung der Erkrankung nicht mehr möglich, dann gibt es auch in dieser Situation noch Möglichkeiten und Hilfsangebote. Annette Martin (Koordinatorin Ambulante Hospiz- und Palliativberatung Südwestpfalz), Hanne Trapp (ärztliche Leiterin) und Saskia Mathieu (pflegerische Teamleitung der Hospiz- und Palliativversorgung Saar-Pfalz) sowie Simone Jennewein, Hospizleitung vom „Hospiz Haus Magdalena“ im Diakoniezentrum berichten aus ihrer langjährigen Erfahrung in der Betreuung von schwerstkranken Menschen im Hospiz und dem häuslichen Umfeld. Sie zeigen den Betroffenen und ihren Angehörigen Mittel und Wege auf, um in solch einer schwierigen Situation die restliche Lebenszeit in bestmöglicher Lebensqualität zu verbringen. Sowohl die Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen als auch die psychosoziale Betreuung stehen hierbei im Vordergrund.

„Unser Krebstag erfreut sich immer mehr steigender Beliebtheit. Er wird angenommen, wie die Besucherzahlen belegen. Neben aktuellen und interessanten Themen und spannenden Vorträgen, besteht die Gelegenheit, die Experten persönlich zu kontaktieren“, sagen die Organisatoren Horst Brenneis und Rigo Meyer.

Info

Nähere Informationen unter der Nummer 06331 7140