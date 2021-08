Mit dem Waltharilied besitzt die Region kulturelles Kapital, von dem bislang allerdings kein Gebrauch gemacht wird.

Gelegentlich braucht es keine teuren Agenturen und Beraterfirmen, um gute Konzepte für den Tourismus auszugraben. Ein Blick in die Geschichte genügt da schon. Die Region erlebte um 1900 einen kleinen touristischen Aufschwung, der seine Ursache in der Begeisterung für das Waltharilied hatte. Das Lied ist heute bei weitem nicht mehr so bekannt wie damals, ließe sich aber sicher erneut für den Tourismus nutzen. Zumal eine gerade junge Klientel auf Fantasy-Sagen schwört. Wieso gibt es in den Wäldern keine Hinweistafeln mit Auszügen aus der Sage? Wo führt der Walthari-Premiumweg entlang? Welches Gasthaus kocht ein Walthari-Menü? Wo gibt’s die Walthari-App? Das ist ein Kapital, mit dem sich ohne Riesenaufwand mächtig wuchern ließe. Und dazu noch grenzüberschreitend, was eine Förderung ermöglichen könnte. Wieso sehen das die gut bezahlten Touristiker der Region nicht?