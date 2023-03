Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In St. Laurentius in Dahn spielen sich fremdartige Szenen ab: Erst erhebt sich ein tosender Sturm. Dann sind es Töne, die aus einer flammenden Glut zu entspringen scheinen.

Urheber der Klangwelten in St. Laurentius in Dahn ist Joachim Weller (31). Der Speyerer Domkantor begeistert am Pfingstmontag rund 50 Zuhörer – und sorgt mit einem Stück für Unbehagen.

Bei