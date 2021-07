Was ist das eigentlich: eine Die Beratungsstelle mit der Abkürzung EUTB? Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) berät Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung sowie deren Angehörige und Vertraute. Als unabhängige und kostenlose Beratungsstelle unterstützt sie von Behinderung Betroffene.

Menschen mit Behinderung haben oft Schwierigkeiten, einbezogen zu werden. Und das bei Dingen, die Nichtbehinderten ganz selbstverständlich vorkommen, wie beispielsweise die Teilhabe an kulturellen Angeboten oder an der Erwerbstätigkeit. Um diesen Menschen zu helfen, das Bundesteilhabegesetz aus dem Jahr 2018 in Anspruch zu nehmen, wurde das Angebot der EUTB geschaffen.

Auch in Pirmasens gibt es eine EUTB, deren Träger der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) ist. Sozialarbeiterin Margit Weidner steht hier als hauptamtliche Beraterin zur Verfügung. „Wir beraten unabhängig über die Möglichkeiten, wie behinderte Menschen Leistungen erlangen können“, so Weidner. Dabei orientiere sich die Beratung neutral an dem Bedarf des Klienten, um die Benachteiligung durch die Behinderung zu überwinden. Ziel sei dabei, dass der Betroffene sein Leben weiterhin so gestalten kann, wie er das möchte.

An die EUTB können sich Menschen mit allen Behinderungen wenden. „Wir EUTBler sind deutschlandweit vernetzt und können bei Bedarf andere Schwerpunkte bei Kollegen abfragen“, erklärt Weidner. Dieses Prinzip nennt sich Peer Counseling. Das heißt, dass Personen mit gleichen oder ähnlichen Erfahrungen die Beratung übernehmen. Menschen mit Behinderung informieren also andere Menschen mit Behinderung. Die verschiedenen EUTB-Stellen stehen dabei nicht in Konkurrenz, sondern arbeiten im Sinne des Klienten zusammen.

Zu der EUTB finden Menschen durch andere Beratungsstellen, Schulen und Ärzte, aber auch durch ansprechende Beratung auf der Straße. „Wenn ich Menschen eine Behinderung ansehe, dann spreche ich sie offen auf der Straße an und gebe meine Karte weiter“, so die Sozialarbeiterin. Viele würden sich über dieses Angebot freuen. Zusätzlich gebe es eine aufsuchende Beratung für Personen, die aus verschiedenen Gründen nicht zur EUTB in der Schlossstraße kommen können.

„Wir arbeiten immer am Klienten orientiert“, erklärt Wenke Scipio, Geschäftsführerin der SKFM für den Landkreis Südwestpfalz. Strikt zu trennen sei jedoch die rechtliche Betreuung des SKFM und die eingliedernde Arbeit der EUTB. Denn diese ersetzt nicht den Rat eines Anwaltes und unterstütz nicht im Widerspruchs- oder Klageverfahren.

Ab 2022 wird die EUTB in Pirmasens dauerhaft vom Bund gefördert. „Das ist ein wichtiger Schritt, denn nur so kann die Unabhängigkeit unserer Beratung gewährleistet werden“, so Weidner. Die Förderung zeige außerdem, dass die EUTB ein Erfolgskonzept sei. 2018 wurden EUTB-Stellen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes gegründet, damals noch mit einer begrenzten Laufzeit von drei Jahren. Die positiven Ergebnisse der Beratung haben dazu geführt, dass die EUTB-Stellen nun dauerhaft gefördert werden, erklärt Weidner.