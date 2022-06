Der Grundstein der Ring-Gruppe wurde mit der Gründung der Firma Franz Hatzenbühler 1921 gelegt, die Maschinen und Werkzeuge für die Schuhindustrie fertigte. Gründer war der Onkel von Robert Ring, der 1973 das Unternehmen übernahm und erweiterte, unter anderem Perforiermaschinen herstellte. 1985 entstand die Ring Maschinenbau und der Maschinenbauingenieur Andreas Ring übernahm die Leitung des Familienbetriebes. Zwei Jahre später kam auch sein jüngerer Bruder Matthias in die Geschäftsführung. Seit 2021 ist Jennifer Ring, Tochter von Andreas Ring, drittes Mitglied der Geschäftsführung. Heute stellt das Unternehmen Perforier-, Stanz- und Schneidanlagen, Schuh- und Gerbereimaschinen sowie Werkzeuge her und beliefert Automobil-, Schuh- und Lederindustrie. Auch große Anlagen und Sonderfertigungen entstehen komplett in Pirmasens. Weltweit beschäftigt die Gruppe 400 Mitarbeiter, davon 250 in Pirmasens. Niederlassungen gibt es unter anderem in den USA, in Brasilien und Mexiko, in China, Polen, Rumänien, Italien. Darüber hinaus übernimmt Ring selbst Perforationsarbeiten in Lohnfertigung.