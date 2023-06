Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn ein Fußballer in einer Saison 47 Buden macht, dann muss alles stimmen: individuelle Qualität, Einsatzbereitschaft und geeignete Mitspieler: Bei Julian Kölsch, der für den Meister der B-Klasse Ost, den FC Rodalben, besagte 47 Treffer erzielte, stimmte denn auch alles. Und so wurde er zum zweiten Mal in Folge Torschützenkönig.

In der Saison 2021/22 hatte der Rettungssanitäter aus Rodalben 31 Tore für die Spielvereinigung Waldfischbach/Burgalben geschossen und war damit der Primus in der A-Klasse. „Diese