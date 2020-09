„Das Tagebuch der Anne Frank“ als Lesetheater feiert im Schlosstheater Ottweiler am Freitag, 18. September, Premiere. Die erste öffentliche Vorstellung folgt im Saarbrücker Überzwerg-Theater am Kästnerplatz am Samstag, 26. September, 19.30 Uhr.

Es ist wohl das berühmteste Tagebuch der Welt. Anne Frank bekam es zu ihrem 13. Geburtstag geschenkt; nur wenige Tage darauf muss sie mit ihrer Familie vor der Gestapo flüchten. Zwei Jahre lang haust die jüdische Familie Frank in einem Hinterhaus in Amsterdam – auf engstem Raum und in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Während dieser Zeit beschreibt Anne ihren Alltag, ihre Sorgen und Nöte mit großem schriftstellerischen Talent und ungewöhnlicher Ernsthaftigkeit. Und doch: Anne ist ein ganz normaler Teenager. Sie hat Stress mit ihrer Mutter, ist genervt von ihrer Schwester und verliebt sich in Peter, der ebenfalls im Versteck lebt. Das Tagebuch ist das tief bewegende Zeugnis eines jungen Mädchens, das unter denkbar schwierigen Umständen heranwächst.

Termine

Vorstellungen im Saarbrücker Überzwerg sind am Samstag, 26. September, 19.30 Uhr; Samstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr; Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. November, jeweils 10 Uhr; Freitag und Montag, 6. und 9. November, jeweils 19.30 Uhr.