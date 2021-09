Bereits zweimal spielte die Pirmasenser Theatergruppe Armes Kreatives Theater (AKT) ihr Stück „Das Strindberg-Experiment“ in der Festhalle. Die dritte und letzte Vorstellung geht dort am Samstag, 11. September, 20 Uhr, über die Bühne. In dem Stück geht es um den schwedischen Schriftsteller und Künstler Johan August Strindberg (1849 bis 1912). Von ihm stammt das Kammerspiel „Gespenstersonate“, dessen Schauplatz ein altes Haus ist, in dem sich die geisterhaften Bewohner zu einem gemeinsamen Essen versammeln. AKT nimmt sich die „Gespenstersonate“ als Vorlage und arbeitet Strindbergs Minidrama „Die Stärkere“ in den Text mit ein. Ziel der Textbearbeitung ist es, die Lebenslügen zu verdeutlichen, unter denen die Figuren in der „Gespenstersonate“ leiden. Karten gibt es beim Kulturamt, Telefon: 06331/842352, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de.