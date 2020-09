Die in Pirmasens bestens bekannte griechische Gastronomenfamilie Georgiadis ist zurück. Ab dem heutigen Donnerstag hat die Sportheimgaststätte auf der Ruhbank wieder geöffnet.

Seit Wochen warten viele Ruhbänker schon auf diesen Termin. „Deutsch-Griechische-Küche“ steht auf dem neu angebrachten Schild an der Hauswand. Und gerade die Küche war es, die noch die letzten technischen Probleme vor der Eröffnung bescherte. Doch die drei Griechen haben nun alles auf Vordermann gebracht und sind startklar. Eingelebt haben sie sich auf der Ruhbank auch schon.

„Es ist hier auf der Ruhbank doch etwas anderes als im Stadtzentrum, die Nähe zum Wald, die Ruhe abends“, findet Katerina Georgiadis. Auch Sakis, der neue Chef, fühlt sich mittlerweile ebenfalls wohl hier und tritt nun in Akis Fußstapfen als Geschäftsführer und Pächter der Sportheimgaststätte des SV 07 Ruhbank. „Ich habe ihm alles beigebracht“, erklärt der „alte Grieche“ augenzwinkernd.

Der war schon in den 80er Jahren als Wirt in Pirmasens aktiv unter anderem im „Journal“ auf dem Horeb, später in der Pizzeria Napoli. 1989 führte er für ein Jahr das Lokal „Alt Berlin“, das heutige Irish Pub, und 1990 baute er das „Pallas“ in der Lemberger Straße komplett selber auf und betrieb dieses Lokal dann bis 1996. Danach folgte ein kurzes Gastspiel in Stuttgart. Dort wurde er allerdings nicht heimisch und die Familie ging nach einem Jahr, auch aus gesundheitlichen Gründen, zurück nach Griechenland. Im Herbst 2014 kehrten Aki und Katerina dann wieder zurück. Diesmal gab es ein Bistro „Pallas“ mitten in Hauenstein. Auch die Pirmasenser Freunde fanden bald den Weg nach Hauenstein und waren dort bei Aki zu Gast. Schweren Herzens mussten die beiden dann kurz vor Weihnachten 2015 wieder aus familiären, gesundheitlichen Gründen in die Heimat zurückkehren und das Bistro in andere Hände geben. Dann kehrten sie 2017 wieder nach Pirmasens zurück und betrieben gemeinsam mit Sakis Kathargios bis im vergangenen Jahr das Restaurant „Pallas“ am Exerzierplatz.

Nun hoffen die drei, dass das Wetter eine Weile mitspielt und die große Terrasse noch genutzt werden kann. Auf der Ruhbank erwartet Gäste eine Karte mit griechischen Spezialitäten, ergänzt durch eine Variation von Schnitzel-Gerichten und verschiedene Pizzen. Montag bis Freitag gibt es mittags Tagesessen. Vom Wiener Schnitzel über Frikadelle mit Bratkartoffel, Bratwurst, Spaghetti bis zum griechischen Nudelauflauf ist alles dabei. Alle Speisen gibt es zum Mitnehmen.

Kontakt

Telefon 06331/46651, Mobil 0151/43430620