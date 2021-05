„Wir hatten das Glück, im vergangenen Sommer ein kulturelles Angebot machen zu können, das sehr gut angenommen wurde“, freute sich der Pirmasenser Kulturdezernent Denis Clauer bei der gestrigen Vorstellung des Programms für das zweite Pirmasenser Sommerintermezzo. Ob die zwölf geplanten Veranstaltungen 2021 ebenso gut angenommen werden oder überhaupt möglich sind – für Clauer ist das „Glaskugelleserei“.

In dieser Zeit ein kulturelles Programm zu planen, ist schwer und mutig gleichermaßen. „Wir planen in die Richtung, in der wir auch im vergangenen Jahr das Sommerintermezzo geplant haben“, sagt Clauer und hofft mit Kulturamtsleiter Rolf Schlicher und Sonja Mäß, die im Kulturamt das Programm zusammengestellt hat, dass sie damit richtig liegen: Eine Vielzahl kleinere Veranstaltungen anzubieten, statt einiger weniger großer.

Das heißt auch, dass es in diesem Jahr kein Schlabbeflicker- und kein Exefest geben wird: „Das Risiko ist einfach zu groß“, sagt Schlicher, der gar nicht erst irgendwelche Erwartungen wecken möchte. Es sei auch widersinnig, so der Kulturamtsleiter, einerseits solch große Feste zu planen, während andererseits ständig gemahnt wird, die Kontakte einzuschränken.

Angespornt von den sehr gut besuchten, meist sogar ausverkauften Konzerten im vergangenen Jahr, ist das Kulturprogramm für diesen Sommer deutlich ausgeweitet worden. Zentrum des Geschehens ist erneut der Joseph-Krekeler-Platz vor dem Forum Alte Post. Hier finden die meisten Veranstaltungen statt – ausgenommen die Theaterabende mit dem Armen Kreativen Theater und Gerd Silberbauer sowie das Klavierkonzert mit dem jungen Pianisten Joseph Moog. Dafür bietet die Festhalle die bessere Akustik und bessere technische Ausstattung.

Hinter allen Veranstaltungen stehen Fragezeichen – auch dann noch, wenn sie stattfinden dürfen. Denn niemand weiß, unter welchen Voraussetzungen werden sie im Juni oder Juli möglich sein – mit wie vielen Besuchern, mit Schnelltests, mit Impfnachweis...? „Wir werden deshalb immer die rechtliche Entwicklung und die Entwicklung bei den Inzidenzwerten im Blick haben“, so Schlicher.

Teil des Festivals Euroclassic

Zehn Veranstaltungen sollen im Juni und Juli über die Bühne gehen, zwei Nachzügler im September – Vorboten des Festivals Euroclassic. Und das ist eine weitere gute Nachricht des gestrigen Tages: Das Festival findet statt und das Programm steht auch schon fest. Sieben Konzerte werden es in Pirmasens sein. Soviel durfte Sonja Mäß gestern schon mal verraten. Mehr aber nicht. Denn für die Bekanntgabe des kompletten Programms muss erst wieder ein Termin gefunden werden, an dem die politischen Vertreter aller beteiligter Gebietskörperschaften anwesend sein können. „Anfang Juli“ könnte das sein, so Clauers Prognose.

Die beiden Pirmasenser Euroclassic-Konzerte sind die A-Cappella-Show „Stimmen des Nordens“, „eine epische Reise durch die skandinavische Welt der Seen, Wälder und Wiesen, eine mythologische Geschichte der Vergangenheit, der Gegenwart und vielleicht der Zukunft“, so die Ankündigung. Das Showkonzept ist inspiriert von der Abschlussshow des Aarhus Voca’ Festivals 2019. Die Hauptakteure sind die Dopplers und Rama Voices, begleitet von einem Chor und Online-Sängern, die live zugeschaltet und auf Leinwand projiziert werden.

Das zweite Euroclassic-Konzert, das ebenfalls an das letztjährige Kultursommer-Motto „Nordlichter“ angelehnt ist, ist das Rockmusical „Peer Gynt“, aufgeführt von der Opernwerkstatt am Rhein, die bereits mit „Rock me, Hamlet“ ein Rockmusical erfolgreich in Szene gesetzt hat. In „Peer Gynt“ begegnen die Zuschauer doppelköpfigen Trollen, vielen hübschen Frauen, die Peer Gynt den Kopf verdrehen, mystischen Gestalten, dem Tod und jeder Menge Beats.

AKT-Heimspiel zum Auftakt

Eröffnet wird das Sommerintermezzo 2021 von dem Armen Kreativen Theater aus Pirmasens, einer Laientruppe um den Regisseur Achim Ropers. Ihr Stück „Das Strindberg Experiment“ ist ebenfalls noch ein Relikt der ausgefallenen Theaterspielzeit 2020. Und auch jetzt steht ein Fragezeichen hinter der Aufführung, da bislang nicht geprobt werden konnte. Das könnte aber nächste Woche wieder sein, gibt sich Kulturdezernent Clauer optimistisch.

Statt Weihnachtskonzert

Eigentlich sollte die A-Cappella-Truppe Onair im Dezember zu einem Weihnachtskonzert in die Festhalle kommen. Abgesagt, wie so viele Konzerte. Nun hofft Sonja Mäß, dass es am 20. Juli vor der Alten Post klappt, denn sie ist überzeugt, dass „die Popgötter“, wie sie sich selbst nennen, mit ihrem Programm „Vocal Legends – große Stimmen der Pop- und Rockgeschichte“ das Publikum begeistern werden. Zuletzt gewann das Ensemble im Mai 2019 in Moskau unter 195 Gruppen aus 26 Ländern den „A Cappella Grand Prix“.

Auch die übrigen musikalischen Gäste des Sommerintermezzos sind Könner ihres Metiers – sei es der Perkussionist Max Riefer, der nach dem Ende seines Engagements als Musikdozent in Singapur wieder in Deutschland auftritt, oder der Kabarettist Lars Reichow, der mit Sebastian Sternal und Band eine musikalische Brücke von Klassik zu Jazz schlägt, oder sei es der Schauspieler Gerd Silberbauer, der in dem Stück „Extrawurst“ politisch vermintes Gelände betritt, wenn er als Vorsitzender eines Tennisvereins die Frage stellt, ob für den einzigen Muslim im Verein ein eigener Grill angeschafft werden soll, da Muslime ihre Würste nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen dürfen.

Infos

Noch stehen nicht für alle Veranstaltungen die genauen Anfangszeiten und Kartenpreise fest. Diese Infos will das Kulturamt in den nächsten Tagen nachliefern.