Die Stadt bietet in Kooperation mit dem Land in den letzten beiden Ferienwochen eine Sommerschule an. Das kostenlose Nachhilfe-Angebot in Deutsch, Mathematik und optional Englisch richtet sich an Schüler der Klassen 1 bis 9. Anmeldungen für die Lernkurse sind ab sofort möglich. Was hat es mit dem Angebot auf sich?

Während der Corona-Pandemie blieben auch die Pirmasenser Schulen zeitweise geschlossen, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen. Fern- und Wechselunterricht standen auf dem Stundenplan. „Die zurückliegenden Monate waren für uns alle eine große Herausforderung. Von den Einschränkungen waren Familien ganz besonders betroffen“, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Mit dem selbstständigen digitalen Lernen zu Hause hätten Schüler, Eltern und Lehrer in dieser Ausnahmesituation gezwungenermaßen Neuland betreten. „Mit der Sommerschule möchten wir Kinder und Jugendliche motivieren, versäumten Lernstoff zu vertiefen“, erklärt der Verwaltungschef.

Der Unterricht in Kleingruppen mit maximal zehn Teilnehmern findet in den letzten beiden Augustwochen montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr im Leibniz-Gymnasium in der Luisenstraße statt. Inhaltlich geht es bei den freiwilligen Kursen vor allem um Deutsch und Mathematik, bei Bedarf wird Englisch als weiteres Fach angeboten. Als Tutoren fungieren freiwillige Kräfte, darunter Lehrer, Referendare, Studenten und Abiturienten. Nach Angaben des Landes Rheinland-Pfalz erhalten die Ehrenamtlichen für den zweiwöchigen Einsatz in den Ferien eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Lehramtsstudenten können sich den Einsatz außerdem als Praktikum anerkennen lassen.

Eine verbindliche Anmeldung für die Sommerschule ist ab sofort möglich. Die Frist endet am Mittwoch, 7. Juli. Auf der Homepage der Stadtverwaltung findet sich unter www.pirmasens.de/sommerschule ein entsprechendes Formular. Eltern werden gebeten, das Dokument herunterzuladen, vollständig ausgefüllt und unterschrieben an das Schulverwaltungsamt zurückzusenden. Die Teilnahme am Förderunterricht umfasst pro Schulkind jeweils eine Woche – wahlweise der Zeitraum von 16. bis 20. August oder alternativ von 23. bis 27. August. Der bevorzugte Zeitraum kann auf dem Formular angekreuzt werden. Die Berücksichtigung der gewünschten Zeiträume erfolgt nach Datum der eingegangenen Anmeldeformulare. Bis spätestens Anfang August erhalten die berücksichtigten Schüler beziehungsweise deren Eltern eine Teilnahmebestätigung des Schulverwaltungsamtes sowie weiterführende Informationen zum Kursangebot und organisatorische Hinweise.

Für Rückfragen steht das Schulverwaltungsamt unter der zentralen Rufnummer 06331/553310 zur Verfügung.