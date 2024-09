Am Mittwochmorgen gaben die Bundesvorsitzenden von den Grünen, Omid Nouripour und Ricarda Lang, den Rücktritt des gesamte Bundesvorstandes im November bekannt. Nach den Misserfolgen der Partei bei den ostdeutschen Landtagswahlen sei es an der Zeit für einen Neustart. Auf dem Parteitag in Wiesbaden Mitte November soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Zu dieser Personalentscheidung und den Folgen hat die RHEINPFALZ die Pirmasenser Grünen-Vorsitzende Felicitas Lehr befragt.

Lehr finde es persönlich „sehr schade“, dass Nouripour und Lang zurückgetreten sind. Beide seien sehr engagierte Leute. Zwar könne sie könne die Entscheidung – unter anderem wegen andauerender Anfeindungen – nachvollziehen, aber aus Sicht der Pirmasenser Grünen-Chefin sei der Wechsel nicht zwingend notwendig gewesen. Nouripour und Lang seien gute Parteivorsitzende gewesen und hätten gute Arbeit geleistet. Neue Gesichter würden der Partei in der aktuellen Lage aber vielleicht nicht schaden, findet Lehr.

Trotzdem hinterließen Nouripour und Lang in ihrer Partei „große Fußspuren“, die nicht so leicht zu füllen seien. Zu den beiden im Raum stehenden Nachfolgern Franziska Brandtner und Felix Banaszak, sagt Lehr, dass das reine Spekulation sei und parteiintern dazu noch nichts bekannt sei. Sie halte aber beide für ein gutes Team, das neuen Schwung in die Partei bringen könne. Banaszak sei ein junger, dynamischer und gradliniger Politiker. Brandtner sei etwas älter, erfahrener und überlegter.