Das Frauenterzett Alessandra Marten, Anna Becker und Lea Roller lädt am Samstag um 17 Uhr mit Bezirkskantor Maurice Croissant zu einem Live-Stream-Konzert zu Neujahr ein.

Der bunte Reigen von vokalen und kammermusikalischen Werken dieser Neujahrsmusik spannt einen großen musikalischen und stilistischen Bogen von Viadana aus der italienischen Renaissance über Bach, Telemann und Mozart bis zu Reger und Strauss und der zeitgenössischen Komponistin Jenny McLeod. Unter anderem ist der erste Satz aus Mozarts Klavierkonzert A-Dur in einer Bearbeitung des Orchesterparts für Violine, Querflöte und Orgel zu hören. Solistin am Klavier ist Alessandra Marten sein.

Da coronabedingt keine Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten oder das Erheben einer Kollekte erzielt werden können, erbitten die Musiker zur Finanzierung des Konzertes eine Spende in Höhe einer Eintrittskarte (Richtwert zwischen 5 und 20 Euro) von allen, die sich das Konzert online anschauen beziehungsweise die Durchführung solcher Formate unterstützen möchten. Zu sehen ist das Konzert unter www.johanneskirche-pirmasens.de.

Die deutsch-französische Sopranistin Alessandra Marten studierte Klavier, Gesang, Musikwissenschaft und Schulmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst an der Universität in Stuttgart. Zudem belegte sie Meisterkurse für Lied-, Opern- und Oratoriengesang in Deutschland, Italien und den USA, zuletzt bei Edda Moser.

Als Solistin trat Marten bisher unter anderem in Antonin Dvoraks „Te Deum“ und der Messe D-Dur, in Leonhard Bernsteins „Chichester Psalms“, Felix Mendelssohns „Salve regina“, „Lobgesang“, Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“, Georg Friedrich Händels „Messias“ und „Samson“ und Gabriel Faurés „Requiem“ sowie mit weiteren kammermusikalischen und dramatischen Werken auf. Zudem ist sie Ensemblemitglied des Deutschen und des Württembergischen Kammerchores und derzeit als freischaffende Sängerin, Korrepetitorin und Stimmbildnerin tätig, unter anderem für die Stuttgarter Hymnus Chorknaben, den Paulus- und den Akademischen Chor der Universität Stuttgart.

Anna Becker studierte Violine, Kulturmanagement und Schulmusik mit Hauptfach Gesang an den Hochschulen in Saarbrücken und Hamburg sowie dem C.N.S.M.D. in Paris. Sie erhielt Stipendien unter anderem von der Orff-Akademie des Münchner Rundfunkorchesters, des Deutsch-Französischen Jugendwerkes, der Oscar-und-Vera-Ritter Stiftung, der Claussen-Simon Stiftung. Auftritte führten sie in die Cité de la musique nach Paris, auf die Bregenzer Festspiele, zum Festival Musica in Straßburg, zum Festival de Nice und dem Festival de Val d'Isère.

Lea Roller ist freiberufliche Querflötistin, Sängerin, Musikpädagogin und Chorleiterin im Stuttgarter Raum. Sie studierte Querflöte, Gesang, Klavier und Chor- und Orchesterleitung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart. Es folgte ein Masterstudium in Musikwissenschaft, das sie 2016 mit Bestnote abschloss. Bereits während des Studiums legte Lea Roller ihren Fokus auf die freiberufliche Arbeit als Musikpädagogin und Chorleiterin und war zudem im Bereich Dramaturgie, Redaktion und Pressearbeit an der Staatsoper Berlin, dem SWR und dem Taschenopernfestival Salzburg tätig. Nach dem Studium weitete sie ihre freiberufliche Tätigkeit aus und ist Chorleiterin mehrerer Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchöre sowie Querflötenlehrerin. Besonders im Bereich Ensemblegesang erhielt sie weitere Impulse in Meisterkursen bei Dieter Kurz, dem Ensemble SingerPur und Hans-Christoph Rademann. Sie ist Teil mehrerer musikalischer Projekte und Ensembles, darunter auch als solistisches Mitglied im Württembergischen Kammerchor.

Infos