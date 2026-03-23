38 Abiturientinnen und Abiturienten haben in diesem Jahr ihre Reifeprüfung am Hugo-Ball-Gymnasium abgelegt. Das beste Abitur hat Lilly Faye Becker gebaut.

Herausragende Abiturientinnen und Abiturienten wurden auch in diesem Jahr für Spitzenleistungen in verschiedenen Fachbereichen, vorbildliches Engagement und sportliche Leistungen geehrt.

Lilly Faye Becker aus Pirmasens hat in diesem Jahr das beste Abitur am Hugo-Ball-Gymnasium abgelegt. Mit der Traumnote 1,0 hat sie am Freitagabend in der Festhalle zahlreiche Preise einheimsen können. Die 18-Jährige wurde in Landstuhl geboren und wuchs danach in Pirmasens auf. „Nach der Grundschule hatte ich mich für das Hugo-Ball-Gymnasium entschieden, weil das von meinem Bauchgefühl her die beste Schule für mich war. Ich habe hier viele Jahre verbracht und fand die Zeit großartig. Schon mein Vater hat diese Schule besucht“, erzählt Becker.

Ehrung vom Oberbürgermeister für Lilly Faye Becker, die ihr Abitur mit 1,0 bestanden hat. Foto: Margret Germann

Ihre Leistungskurse Englisch, Deutsch und Biologie hätten ihr während der Oberstufenzeit besonders Freude bereitet. „Die englische Sprache ist eine kleine Leidenschaft von mir, weil ich in London auch viele Freunde habe“, so die Abiturientin. Damit, dass sie in diesem Jahr zur besten Abiturientin ihres Gymnasiums gekürt wird, hätte sie nicht gerechnet: „Ich hatte zwar schon in der Grundschule viele Einsen, aber das hätte ich nicht erwartet. Man kann sagen, dass ich sehr ehrgeizig und immer darum bemüht bin, das Beste aus mir herauszuholen. Ich habe immer an mich selbst geglaubt“.

Für die kommenden Jahren hat Becker verschiedene Wege im Blick. Ein Studium soll es sein – was genau und wo, weiß sie noch nicht. In die engere Auswahl kommen für sie Psychologie, Jura oder Architektur. Trotz der intensiven Lernphase im Zuge ihres Abiturs hat sich Becker neben ihrem Hobby, dem Klavierspiel, eins nicht nehmen lassen: Videospiele. Für sie steht das keineswegs in einem Kontrast zu ihren guten Leistungen, wie manche vielleicht denken würden. „Ich liebe es, Videospiele zu spielen und habe das hin und wieder auch getan, als ich lernen musste. Das Horror-Genre gefällt mir dabei besonders gut. Die Videospiel-Reihe ,Resident Evil’ hat es mir besonders angetan. Das ist purer Nervenkitzel“, erzählt sie begeistert.

Abiturienten

Georgios Agiasmenakis, Damian Becker, Lilly Faye Becker, Noel Ralf Bepler, Christian Bohl, Tim Brunner, Marlon Cölsch, Lorena Dauenhauer, Johanna Doniat, Louis Ehmann, Lena Celine Eisenhöfer, Arabela Encheva, Frederike Frank, Lennart Haase, Elias David Hällmayer, Odai Hasanain, Ann Kathrin Heidenreich, Elma Jahiji, Noah Fabian Jochum, Anne-Maria Kalinowski, Dana Kessler, Jessica Lauritz, Arina Lerch, Vanessa Nicole Marnet, Kim Emily Mauß, Sophia Lereen Neef, Lina-Marie Luna Neumann, Andra Petroianu, Lennart Prokopchuk, Emiliya Recubratcaia, Madeleine Yvonne Schäfer, Constance Scherer, Fabio Leonard Silber, Zeynep Tercan, Elias Theisinger, Natcha Truatmankha, Lana Marie Wittal, Shamina Amber Würz.



Preisträger

Den Preis der Stadt Pirmasenes für das beste Abitur erhielt 2026 Lilly Becker. Sie erhielt zeitgleich den Scheffelpreis für das Fach Deutsch, einen Preis der Firma Caprice für bilinguales Englisch, von der Firma PSB einen Preis für das Fach Informatik, vom Verein Pollichia einen Preis für das Fach Biologie, von der Hugo-Ball-Gesellschaft einen Preis für das Fach Musik sowie von der Deutschen Gesellschaft für Philosophie einen Preis für das Fach Philosophie/Ethik. Ann Katrin Heidenreich erhielt vom Verein Deutsche Sprache einen Preis für das Fach Deutsch sowie von der Wasgau AG einen Preis für das Fach Erdkunde. Emiliya Recubratcaia erhielt vom PFI einen Preis für ihre besonderen Leistungen im Fach Englisch. Für das Fach Spanisch erhielt sie einen Preis vom Restaurant Bodega Estacion. In Mathematik wurde Recubratcaia von der Deutschen Mathematiker Vereinigung ausgezeichnet. Elma Jahiji wiederum erhielt einen Preis für das Fach Französisch, gestiftet von der Buchhandlung Thalia, dem Dynamikum und dem Stadtmarketing Pirmasens. Noel Bepler erhielt einen Preis für besondere Leistungen im Fach Mathematik von der VR Bank Pirmasens. Für das Fach Physik wurde er von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet. Consance Scherer wiederum erhielt einen Preis von der Fachhochschule Kaiserslautern für ihre ausgezeichneten Leistungen im Fach Biologie. Von der Sparkasse Südwestpfalz erhielt sie einen Preis für Sozialkunde. Der diesjährige Pierre-de-Coubertin-Preis ging in diesem Jahr an Louis Ehmann für seine sportlichen Leistungen. Für evangelische Religion erhielt er den Martin-Bucer-Preis der evangelischen Landeskirche. Einen Preis für sportliche Leistungen erhielt in diesem Jahr Lennart Prokopchuk. Arina Lerch wurde im Fach evangelische Religion mit einem Preis vom Protestantischen Kirchenbezirk Pirmasens ausgezeichnet. Für das Fach katholisch Religion wurde Dana Kessler vom Katholischen Pfarramt ausgezeichnet. Lena Eisenhöfer erhielt einen Preis für das Fach Bildende Kunst vom Verein Kunst und Kultur Pirmasens. Georgios Agiasmenakis wurde für Bildende Kunst von den Freunden des Museums Pfalzgalerie in Kaiserslautern ausgezeichnet.