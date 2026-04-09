Sauber feiern ohne Abfall! So wirbt die Stadt Pirmasens für ihr Spülmobil. Vor vier Jahren angeschafft, wird es mit Geschirr und Besteck verliehen – allerdings nicht so oft.

Pirmasenser feiern gerne und fast immer finden sich Pappteller und Plastikgeschirr auf den Tischen bei großen Festen. Einweggeschirr aus Kunststoff ist genau genommen verboten. Die Hersteller haben jedoch eine Lücke gefunden und verkaufen Plastikteller sowie Besteck als Mehrweggeschirr, das gespült werden kann – vielfach aber wohl kaum zweimal genutzt wird.

Gerade in Pirmasens wäre Einweggeschirr für große Partys und Familienfeiern völlig unnötig, weil jeder seit Frühjahr 2022 das städtische Spülmobil ausleihen kann. 300 Gedecke mit Porzellantellern, Tassen und Metall-Besteck werden mitgeliefert und können vor Ort in einem Anhänger gleich gespült werden. 150 Euro Leihgebühr für ein Wochenende will die Stadt dafür.

Noch viele freie Termine für 2026

Das Angebot wurde in den vergangenen vier Jahren aber nur 14- bis 18-mal pro Jahr wahrgenommen, teilt Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadtverwaltung, mit. Meistens seien es Vereine und Schulen, aber auch Privatpersonen, die sich das Mobil mitsamt Geschirr für ein Fest leihen. Meist werde es zwischen Mai und September ausgeliehen, da dann auch die meisten Feste stattfänden. Im laufenden Jahr gebe es noch viele freie Termine, informiert Zwick weiter.

In diesem Spülmobil-Anhänger ist alles untergebracht: Geschirr, Besteck und die Spülmaschine. Foto: stadtverwaltung/oho

Wer das Spülmobil leihen möchte, kann es bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung am Staffelhof abholen und auch dort wieder abgeben. Die Mitarbeiter der Kimmle-Stiftung warten und pflegen den Anhänger. Wird das Spülmobil zurückgebracht, zählen sie das Geschirr. Zu Bruch gegangenes oder versehentlich weggeworfenes Geschirr wird ergänzt. Kleinere Verluste oder Verunreinigungen gebe es immer wieder mal, räumt Zwick ein. Insgesamt funktioniere der Rücklauf des Geschirrs aber gut. Kaputtes Geschirr oder Nachreinigungen würden den Kunden in Rechnung gestellt.

Die Kosten werden mit den Gebühren nicht gedeckt

Die Ausleihgebühr von 150 Euro für ein Wochenende und 100 Euro für jeden weiteren Tag bezeichnet Zwick als moderat. Die Kosten für Anschaffung, Abschreibung und Unterhalt würden damit aber nicht gedeckt, wie in den ersten vier Jahren zu sehen gewesen sei.

22.000 Euro hatte das Spülmobil samt Inventar gekostet. Neben Geschirrbehältern findet sich darin eine professionelle Industriespülmaschine und ein Vorspülbecken inklusive Brause. Alles ist in einem Anhänger, der mit einer Plane geschützt wird und wie ein Verkaufsstand aufgeklappt werden kann.

So sieht der Anhänger einsatzbereit aus: Seitenteile können hochgeklappt werden. Foto: stadtverwaltung/oho

Jeder darf das Spülmobil ausleihen. Zwick betont, dass auch kommerzielle Standbetreiber und Caterer es nutzen könnten, wenn sie an kommunalen Veranstaltungen wie dem Stadtfest oder dem Spielfest teilnehmen.

Erst fehlen online die Kontaktinformationen

Zum Zeitpunkt der Anfrage dieser Zeitung bezüglich der Nutzung des Spülmobils, gab es zwar eine Unterseite für das Spülmobil auf der Homepage der Stadt Pirmasens, dort war jedoch keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für die Buchung angegeben. Das hat sich inzwischen geändert. Auf www.pirmasens.de/spuelmobil gibt es nun neben der Auskunft zu den Maßen, der technischen Ausstattung und der Bestückung des Spülmobils auch Kontaktinformationen.