Restaurants und Kneipen, Fitnessstudios und Schwimmbäder sind ab Montag wieder geschlossen, und treffen darf man sich nur noch im engsten Kreis. Das empfinden viele Passanten, die DIE RHEINPFALZ am Samstag in der Fußgängerzone traf, als gravierende Einschnitte.

Angela Demeenko berichtet: „Die Corona-Krise trifft mich sowieso schon hart – ich bin in der Pflege tätig und muss seit März an jedem Arbeitstag von 6 bis 13 Uhr eine Maske tragen. Ich gehe normalerweise regelmäßig ins Schwimmbad und hatte mich gefreut, als es im Sommer wieder geöffnet war. Ich hatte einen Krankengymnastik-Termin, den ich jetzt nicht wahrnehmen kann. Aber besonders weh tut, dass ich meine Familie, die in Lettland wohnt, nun fast ein Jahr nicht gesehen habe. Meine Mama ist zudem krank, das tut schon weh.“

Nicole Knerr: „Ich verstehe nicht, warum nun wieder Restaurants und Fitnessstudios zumachen müssen. Das sind doch genau die Betriebe, die die ganze Zeit über gewissenhaft die Vorschriften umgesetzt und dafür einen Riesenaufwand betrieben haben. Auf der anderen Seite dürfen Personen im Aufzug beisammenstehen und auch Busfahrten sind erlaubt – das passt doch nicht zusammen. In manchen Bereichen sind die Beschränkungen einfach übertrieben, die Hygienemaßnahmen sind nicht stimmig.“

„Öfter zu Hause bleiben und das Kind bespaßen“

Sascha Maly: „Meiner Meinung nach könnte man es doch so lassen wie bisher, wenn auf die Abstände geachtet wird. Es ist besonders wichtig, vor allem den jungen Leuten klarzumachen, dass sie nicht zu dicht beieinander stehen dürfen. Aber dass jetzt alles wieder dichtgemacht wird, halte ich für völlig übertrieben. Ich selbst habe keine großen Probleme damit, eine Maske zu tragen, daran gewöhnt man sich, obwohl es am Anfang natürlich schwer war. Ärgerlich für mich ist, dass auch die Sonnenbank wieder schließen muss – da kann ich in ein paar Wochen noch mal von vorne anfangen.“

Christoph Weller: „Ich finde es schade, dass nun wieder die Lokale schließen müssen. Auch wir gehen gerne ab und zu mal essen, das fällt jetzt weg. Für Familien mit Kindern ist es ganz schön schwierig, weil beispielsweise Einrichtungen wie das ,Dschungelino’ schließen. Man muss also öfter zu Hause rumsitzen und das Kind bespaßen. Heute ist zum Glück noch mal ein herrlich sonniger Tag, das genießen wir, gehen gemütlich einkaufen, und heute Mittag schauen wir Bundesliga.“

„Angst, dass später einige Wirte nicht mehr da sind“

Alexandra und Michael Bartz: „Wir Eltern sind nicht direkt betroffen, aber für die Kinder ist es sehr traurig, dass sie jetzt ihre Freunde nicht mehr treffen dürfen. Auch die Hobbys bleiben auf der Strecke. Unsere Kinder singen im Südwestpfälzer Kinderchor und hatten gestern ihre vorerst letzte Probe. Auch Tennisspielen und Klavierunterricht sind vorerst nicht machbar. Angst haben wir, dass es einige der Gastronomen, zu denen wir immer gerne gegangen sind, nach dieser schwierigen Zeit nicht mehr geben wird.“

Daniela Stauch: „Natürlich ist das alles sehr schade, aber schließlich sind doch die Leute alle selbst verantwortlich. Wenn man sich zum Beispiel das Verhalten der Leute auf dieser einen Hochzeit betrachtet, dann muss ich feststellen, dass alle sehr ich-bezogen handeln. Gleichzeitig kriegen aber die Politiker die ganze Schelte ab − es ist eben einfach, auf die Politik zu schimpfen. Die kommenden Wochen werden schwierig, weil der Mensch Gesellschaft braucht. In meinem Freundeskreis spielen wir zum Beispiel öfters auch mal Gesellschaftsspiele, das geht jetzt natürlich nicht mehr.“