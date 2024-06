Schmerzlich vermisst haben die Kinder der Gersbacher Kindertagesstätte seit dem vergangenen Sommer ihr Trampolin. Vor fast 20 Jahren als eine der ersten großen Investitionen des damals noch jungen Fördervereines aufgebaut, war es so abgenutzt, dass es nicht mehr aufgebaut werden konnte. Nun wurde ein neues Bodentrampolin eingeweiht. Wieder hat der Förderverein die Anschaffung möglich gemacht und dafür 5300 Euro ausgegeben, die durch Spenden, den Erlös zweier Babybasare, die St.-Martin-Feier und die Teilnahme an der „Heimat lieben“-Aktion der Sparkasse zusammenkamen. Die Eltern sorgten in Eigenregie für den Einbau. Vom ersten Tag an sei das Spielgerät hervorragend angenommen worden, sagt Kita-Leiterin Stefanie Keller. Das Außengelände soll noch attraktiver werden, wenn die ins Auge gefasste Anschaffung eines weiteren, großen Spielgerätes mit Kletterfunktionen realisiert werden kann. Zum Doppeljubiläum – die Einrichtung feiert 50. Geburtstag, der Förderverein wird 20 Jahre alt – läuft für das Vorhaben, das mit rund 15.000 Euro veranschlagt ist, bereits eine Spendensammelaktion: Verwendungszweck „Spende Spielgerät“ an Iban DE 44 5425 0010 0000 1033 33 oder über Paypal an fv-kitagersbach@web.de.