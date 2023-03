Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit vier verkaufsoffenen Sonntagen will der Marketingverein den Umsatz der Geschäfte in der Innenstadt ankurbeln. Der erste soll am 3. April mit den Landgrafentagen stattfinden. Stadtmarketing-Chef Rolf Schlicher ist zuversichtlich und plant bereits den Novembermarkt und „etwas wie das Exefest“.

Ganz ausfallen soll das Exefest in diesem Jahr nicht. Die große Variante, die in diesem Jahr zudem ein ganz neues Fest sein sollte, werde es aber nicht geben, erklärt Rolf Schlicher. Ausgerechnet