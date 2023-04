Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausverkauftes Haus, begeistertes Publikum: Die drei Palatinenser sorgten am Sonntag in der Alten Kirche in Vinningen für gute Laune – mit Mundart, mit der sie „es Bärmesenserisch hochhalde“, und Liedern zum Mitsingen. Ein echter „Triple-Wumms“, wie sich die Winzler ausdrückten.

Mundartdichter Rolf Tilly, Organist Gernot Gölter und sein Vater Helmut Gölter gaben sicherheitshalber eine Gefahrenmeldung zu Beginn der Vorstellung heraus, weil sie wieder