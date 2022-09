Das erste große Konzert des Markus-Ensembles trägt den Titel „Von Mozart bis zu den Beatles“ und findet am Samstag, 1. Oktober, 18.30 Uhr, in der Markuskirche statt.

Seit drei Jahren bereits gibt es das Markus-Ensemble, das sich von Anfang an sowohl geistlicher als auch weltlicher Literatur gewidmet. Seine Geschichte begann als Projektchor, mit dem Auftrag, den Heilig-Abend-Gottesdienst in der Pirmasenser Markuskirche mitzugestalten. Die Gruppe, die zu diesem Zweck zusammengefunden hat, hat auch die Sangespausen während der Pandemiezeit überstanden.

Aktuell gehören dem Ensemble 16 Mitglieder zwischen 21 und 70 Jahren an, wobei der jüngere Teil dominiert. Alle Mitglieder verfügen über Chorerfahrung. Manche singen noch in anderen Chorgemeinschaften wie dem Chor der Volkshochschule. Das Ensemble ist vierstimmig besetzt mit Sopran, Alt, Tenor und Bass. Mehr Männerstimmen wären willkommen.

Junger Chorleiter

Der Pirmasenser Lucas Keim, Jahrgang 1997, leitet den Chor. Der junge Mann steht kurz vor dem Beginn seines Referendariats für den Schuldienst am Gymnasium. Studiert hat er Biologie und Chemie. Für die Musik hat ihn Edith Burkhard begeistert, die ihm seit 2006 Klavierunterricht erteilt hat. „Ich verstehe die Musik als Ausgleich im Alltag, schätze an ihr die Vielfalt im Ausdruck. Sie öffnet mir die Sinne für andere Eindrücke“, erklärt Keim.

Beim Chorverband der Pfalz hat er den C-Schein als Chorleiter im Nebenamt erworben. Der Erwerb des C-Scheins als Organist steht noch auf seiner Agenda. Keim will die Organisten-Ausbildung am kirchenmusikalischen Seminar bei Maurice Croissant absolvieren.

Breites Repertoire

Das Markus-Ensemble hat sich in der Pfarrei seinen Weg gebahnt, trat bei der Jubiläumskonfirmation auf, in festlichen Gottesdiensten, bei Hochzeiten und Taufen. Das Repertoire hat der Chorleiter breit aufgestellt. Es umfasst Stücke aus kirchlichem Liedgut, längst auch klassische Volkslieder, etwa über den Pfalzwein, Hits der Beatles und Popsongs.

Diese Abwechslung und die Experimentierfreude haben dazu beigetragen, die Bindung an die Singgemeinschaft zu vertiefen, meint Keim. Der gesellige Ausklang nach den Singstunden stärkt den Zusammenhalt: „Da bricht niemand sofort auf, wenn eine Übungsstunde vorbei ist.“

Auftritte im Dezember

Der Eintritt zu dem Konzert am 1. Oktober in der Pirmasenser Markuskirche ist frei. Weitere Aufgaben nach diesem Konzert, das den Untertitel „Colours of Music“, trägt und das Lukas Neuberger am Klavier begleitet, stehen bereits fest.

Sie fallen in die Weihnachtszeit. Das Markus-Ensemble wirkt mit beim Gottesdienst am 2. Advent (10 Uhr) und beim Heiligabend-Gottesdienst (17 Uhr). Es bleibt sich treu, wenn es dabei klassische Weisen von Bach oder Mendelssohn vorträgt und weltliche Stücke mit modernen Arrangements.