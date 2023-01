Der beliebte Pirmasenser Livemusik-Club Z1 wurde bereits am 15. Dezember vor ausverkauftem Haus mit dem traditionellen X-Mas-Jam wieder eröffnet. Es folgten ebenfalls sehr gut besuchten Auftritte von From Da Soul und Federkeil. Aber auch die anstehenden bis dato bestätigten Konzerte für das laufende Kalenderjahr lassen die Herzen der Livemusikfreunde höherschlagen.

Am 3. Februar steht das Debüt-Konzert von Delta Rock aus dem Mannheimer Raum an. „Die Leute können ein Classic-Rock-Feuerwerk von uns erwarten, es wird mächtig was auf die Ohren geben“, erläutert der in Dahn aufgewachsene Bandchef Jens Kreft gegenüber der RHEINPFALZ. „Wir haben uns großen Bands wie AC/DC, Deep Purple, Guns N' Roses, Journey und Van Halen verschrieben, aber das Besondere an unsere Band ist der massive Background-Chor“, so der Bassist. Delta Rock ist die Haus-Band des Senders Radio Regenbogen und hat sich mittlerweile einen sehr guten Namen erspielt. Kein Wunder, sind doch hochversierte Musiker wie Sänger Patrick Sühl (My Own Black; Ex-Almanac, Ex-Whiteshake) oder Gitarrist Wolfgang Sing (Dezperadoz) involviert. Und Sängerin Elena Kippenberger aus Rodalben hat quasi ein Heimspiel vor sich.

Fasching mit The Rose ’n’ Mondays

Zur traditionellen Z1-Rosenmontagsparty am 20. Februar spielt die einheimische Party-Band The Rose ’n’ Mondays in der Besetzung Selina Sophie Vierling (Gesang), Jürgen Zapp (Gitarre), Julian Eulberg (Keyboard) und Schlagzeuger Marcus Wadle. Das Motto lautet „Jubel, Trubel, Heiterkeit“. Das Publikum erwartet eine tanzbare Mischung aus Pop, Rock, Soul, NDW und Schlager.

Journey Tribute zurück im Z1

Deutschlands angesagteste und wohl auch authentischste Journey-Tribute-Band aus Frankfurt kommt am 3. März zurück nach Pirmasens. „Das war Anfang Mai 2019 ein grandioser Konzertabend mit einer großartigen Stimmung im Publikum. Wir hatten damals nicht damit gerechnet, komplett ausverkauft zu sein“, erzählt Trommler Florian Diedrich. „Auch diesmal haben wir alle großen Hits dabei und wollen erneut mit Journey-Songs und den Fans eine tolle Zeit haben“, so Dietrich. Seit Januar 2018 steht mit Arno Menses ein Top-Sänger hinterm Mikro, der durch seine Arbeit mit den Bands Subsignal und Sieges Even einen erstklassigen Ruf in der europäischen Rockszene erlangt hat.

Live-Doppelschlag Mitte März

Mit Luke und dem Thomas- Steinköhler-Trio sind für den 16. März gleich zwei Gruppen angekündigt. Luke, um den Saarbrücker Künstler Lukas Schüßler, sind Preisträger des Deutschen Pop & Rock-Preises 2019. Das versierte saarländisch-pfälzische Quintett hat sich dem Blues-Rock verschrieben. Im Gepäck befindet sich die aktuelle CD „Break The Silence“. Das Akustik-Trio mit Dennis Köhler, Florian Stein und Thomas Burckhardt präsentiert im Vorprogramm Cover-Songs zwischen Spice Girls und Rage Against the Machine.

Rockabilly pur

Deutschlands bekannteste Rockabilly-Truppe hört auf den Namen Boppin’ B. Nach vier Jahren Z1-Pause meldet sich das Quintett am 20. April krachend zurück und stellt die neue CD „We Don’t Care“ vor. Die Mannen um Front-Derwisch Michi Bock wollen für eine hitzige Sound-Mixtur sorgen, die durch die Ohren und die Beine der Fans geht.

Deutschlands feinste Led Zep-Nachlassverwalter

Mad Zeppelin (Led Zeppelin Tribute) aus dem Frankfurter Raum wird am 6. Mai erstmals im Z1 spielen. „Wir sind schon eine zeitlang im Gespräch fürs Z1 und freuen uns sehr, dass es jetzt endlich klappt. Generell sind wir in der Led-Zep-Frühphase verwurzelt, kommen mit authentischen Instrumenten von Page & Co. auf die Bühne und haben auch einige Überraschungssongs im Programm“, sagt Keyboarder Thomas Blum zum anstehenden Z1-Debüt. „Momentan orientieren wir uns am Sound der 1973er Tour unserer Vorbilder“, gibt Blum den Fans einen interessanten Ausblick.

Party-Rock am Vatertag

Die Deafen Goblins kommen am 18. Mai (Vatertag) nach fast 20 Jahren Abstinenz zurück und machen da weiter, wo sie einst aufhörten: Mit Rock-Party pur und Songs, die man schon seit 1995 spielt. Die Landauer Kult-Band um Sänger Chris Becker (Die Dicken Kinder) hat unter anderem Lieder von Bon Jovi, Westernhagen, Van Halen und Die Ärzte auf dem Zettel stehen.

Erstmals eine Fleetwood Mac-Werkschau im Z1

The Chain ist eine hochgelobte Fleetwood Mac-Tribute-Band aus Groß-Gerau und spielt erstmals in Pirmasens. Die sechsköpfige Formation will die zeitlosen Hits der britischen Legende auf eigene Art und Weise covern. Ganz nah dran am Original kündigen die Hessen eine zweieinhalbstündige Show mit den größten Hits der multinational besetzten Legende an.

Informationen

Einlass jeweils 19 Uhr. Beginn stets 20.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf via pfalzshow.de. Vorverkauf in Pirmasens bei Sams Weingalerie, VABO und im Z1. Weitere Konzerte sind in Planung. Mehr auf der Seite z1-musikclub.de/.