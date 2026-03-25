Die Interessengemeinschaft Schiffsmodellbau Pirmasens macht regelmäßig Ausstellungen und Modellbootfahren auf dem Eisweiher. Im Mai stehen ihre Modelle wieder im Mittelpunkt.

Auf Initiative von Peter Oho hin treffen sich am 13. Mai 1975 im Niedersimter Lokal „La Gondola“ 13 Interessierte zur ersten Zusammenkunft der Interessengemeinschaft Schiffsmodellbau. Der Anfang wurde wenige Tage zuvor durch ein Notizblatt auf einer Ausstellung des Flugmodell-Clubs Pirmasens im Frühjahr 1975 gemacht. Von diesem Tag an treffen sich die Modellbauer regelmäßig am Eisweiher oder in einem Lokal zur Monatssitzung.

Die Aktivitäten nehmen rasant zu: Im Herbst des gleichen Jahres fahren 20 Teilnehmer der losen Interessengemeinschaft und Mitglieder aus der „Marine-Jugend Pirmasens“ im gecharterten Bus nach Trier zum Schaufahren des dortigen Schiffsmodellbau-Clubs. Am 3. August 1976 gründet sich die Interessen-Gemeinschaft Schiffsmodellbau Pirmasens. Der Eintrag ins Vereinsregister folgt am 4. November . Zum ersten Vorsitzenden wird Peter Oho gewählt. Karl Groß und Otto Pfeifer unterstützen ihn.

35 Jahre Partnerschaft mit dem AMF Poissy

Heute, 50 Jahre danach, ist die IG Schiffsmodellbau Pirmasens ein anerkanntes und rühriges Mitglied in der Pirmasenser Vereinsszene, an dessen Spitze der 56-jährige Volker Zimmermann als Vereinsvorsitzender steht. Gemeinsam mit Gründungsmitglied Konrad Heimsott (76 Jahre) blickt er auf die vergangenen 50 Jahre zurück. Und beide weisen auf ein weiteres Jubiläum hin: Die Schiffsmodellbauer haben eine 35 Jahre andauernde Vereinspartnerschaft mit dem AMF Poissy. Eine mehrköpfige Delegation aus der Pirmasenser Partnerstadt wird die Ausstellung der Schiffsmodellbauer am 2. und 3. Mai in der Wasgauhalle besuchen. Der Festakt zum Jubiläum findet am 2. Mai statt.

Die erste öffentliche Veranstaltung war eine kleine, aber qualitativ beachtliche Ausstellung in der Schalterhalle der Kreissparkasse Pirmasens im Juni 1976. Im Oktober folgte ein erstes Schaufahren am Lemberger Weiher. Mit dabei war damals ein befreundeter Verein aus Trier, zudem viele Modellbauer aus Dillingen/Saar, Idar-Oberstein, Kaiserslautern und vom Club „Rhein Neckar“ aus Brühl bei Mannheim: Der Anfang war gemacht!

Mitglieder unterstützen sich gegenseitig

Im Januar 1980 gründen die Pirmasenser in Kaiserslautern, zusammen mit sieben weiteren Vereinen aus dem südwestdeutschen Raum, die „Interessen-Gemeinschaft Schiffsmodellbau Südwest“. 1984 trat die IGS Pirmasens dem Deutschen Dachverband für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport NAUTICUS e.V. bei, der wiederum Mitglied der NAVIGA ist, dem Welt-Dachverband der Schiffsmodellbauer. 1985 bezogen die Schiffsmodellbauer den ersten Clubraum in der Adlerstraße.

Der begeisterte Modellbauer Konrad Heimsott, in Fachkreisen bekannt durch seine detaillierten Funktionsmodelle, hat den Verein in den 50 Jahren seines Bestehens begleitet. Warum dies so ist? „Die IG Schiffsmodellbau war stets ein praktisch veranlagter Verein. Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig und sind gute Kameraden“, erzählt Heimsott.

Wie viele andere ist er das gesamte Jahr über für den Verein aktiv, besucht Ausstellungen und Messen weit über regionale Grenzen hinaus. „Ich profitiere vom Erfahrungsaustausch. Obwohl jeder für sich baut, kann er immer auf die Hilfe der Kollegen zählen, speziell in der Werkstatt“, freut er sich. Erfahrung ist viel wert, wie Heimsott weiß.

Beteiligung an Spielfest und Kinderspieltag

Besonders wichtig sind ihm die zahlreichen „tollen Erlebnisse“ die er bei Besuchen in Poissy gesammelt hat. „Obwohl meine Französisch-Sprachkenntnisse überschaubar sind, habe ich viele Freunde dort gefunden, wurde stets herzlich empfangen“, freut sich Konrad Heimsott. Pirmasenser erleben es immer wieder mal, dass sie im Café keine Rechnungen zahlen müssen oder die Postkarte geschenkt bekommen, wenn sie als Mitglieder der IGS erkennbar sind.

Heimsott hat bisher mit vier Vorsitzenden zusammengearbeitet: Peter Oho, Peter Burgmann, Achim Wölfel und Volker Zimmermann. Dieser ist 1991 in den Verein eingetreten und seit 2016 Vorstand. Ihm ist der lokale Bezug sehr wichtig. Neben dem bekannten Schaufahren am Eisweiher hat der Verein eine wichtige Rolle im Stadtjugendring eingenommen, beteiligt sich regelmäßig am Spielfest am Eisweiher und dem städtischen Kinderspieltag. Zimmermann selbst besucht die Sitzungen des Jugendrings seit mehr als 25 Jahren. „Wir leben von der guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung, tragen den Namen unserer Stadt gerne weit über die lokalen Grenzen hinaus“, outet sich Volker Zimmermann als „echter Bärmesenser“.

Schaufahren zieht bis zu 5000 Besucher an

Das legendäre Schaufahren am Eisweiher hat längst einen festen Platz auf dem Terminkalender der Stadt Pirmasens errungen. „Die Veranstaltung lockt um die 3000 Besucher an. Die Zahl der Beteiligten steigt jedes Jahr an. Viele kommen mit ihrem Wohnwagen und sind von Anfang bis zum Ende mit dabei“, freut sich der Vereinsvorsitzende. Heimsott und Zimmermann erinnern sich schmunzelnd an ein Schaufahren „das nach einem Fernsehbericht etwa 5000 Besucher an den Eisweiher lockte und für ein legendäres Verkehrschaos rund um die Stadt sorgte“.

„Wir haben auch schwierige Zeiten erlebt“, weiß Volker Zimmermann: „Die Pandemie hat uns beispielsweise etliche Mitglieder und Helfer gekostet“. Heute gehören dem Verein 110 Mitglieder, aus dem In- und Ausland, an. Von ihnen sind 50 aktiv. Sie beteiligen sich regelmäßig an Ausstellungen und Schaufahren, etliche davon außerhalb von Deutschland. Teilweise beteiligt sich die IG Schiffsmodellbau an einem Wochenende an drei unterschiedlichen Veranstaltungen. Im Bereich des Modellbaus hat sich das Spektrum in den letzten Jahren „gewaltig erweitert“. „Wir ziehen natürlich mit. Heute bauen wir Schiffe, Eisenbahnen, Lastwagen, Baumaschinen oder Crawler-Fahrzeugen“ erzählt Volker Zimmermann. „Der Mikromodellbau ist auf dem Wege nach vorne, wenn es darum geht sich ein Hobby zu suchen“, meint Zimmermann.

Jubiläumsfeier im Mai mit Ausstellung und Festakt

Wichtig ist seinem Verein stets der Kontakt zum Nachwuchs und neuen Mitgliedern. Die Jugendarbeit steht im Vordergrund. Auch deshalb veröffentlichen die IG Schiffsmodellbauer ihre Infos in einer Vereinszeitschrift. „Im Januar 1990 erschien erstmals ’Das Bullauge’. Damals mit bescheidenen acht Seiten Vereinsnachrichten und etwas Werbung zur Finanzierung des Blattes und dessen Versand“ erklärt Zimmermann. Heute ist das Vereinsorgan etabliert. Was nur wenige wissen: Die IG Schiffsmodellbau ist Pächter einer Liegenschaft am Eisweiher, die ehemalige Schlittschuh-Hütte. Der Verein hat zudem beim Bau der beiden Stege mitgewirkt.

Zimmermann und Heimsott freuen sich schon jetzt auf den 2. und 3. Mai. An diesem Samstag und Sonntag findet die Jubiläumsveranstaltung in der Wasgauhalle statt. Um 10 Uhr öffnen sich die Türen zur Ausstellung, die offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr. „Der Festakt am 2. Mai startet um 19 Uhr in den Konferenzräumen der Wasgauhalle. Wir planen einen unterhaltsamen Abend, erwarten eine Delegation unseres Partnervereins AMF Poissy“, freut sich Volker Zimmermann. Für die Laudatio hat Bernhard Matheis zugesagt, der als ehemaliger Pirmasenser Oberbürgermeister das Wirken der IG Schiffsmodellbau lange Jahre begleitete. Zum Jubiläum wird eine Festschrift aufgelegt, die gegen eine kleine Spende erworben werden kann.