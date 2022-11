Jutta Kämpf aus Weselberg haben wir kürzlich in der Fußgängerzone getroffen, wo sie sich zwischen ihren Terminen die Zeit vertrieben hat. In unserem Spontaninterview hat sie mit uns über ihren einstigen Beruf als Krankenschwester und das, was sich dort im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, gesprochen.Wo kommen Sie denn gerade her?Ich habe gerade eine Verwandte zum Arzt gefahren und vertreibe mir jetzt die Zeit, bis sie dort fertig ist.

Arbeiten Sie noch oder sind Sie schon in Rente?

Ich bin seit zwei Jahren in Altersteilzeit. Also erst Altersteilzeit und jetzt in Rente. Vorher war ich 45 Jahre Krankenschwester in Landstuhl.

Wie war es denn in Landstuhl?

Das war mein Zuhause. Wenn ich heutzutage jemanden ins Krankenhaus bringen muss, bringe ich ihn immer noch nach Landstuhl, weil ich weiß, wie es dort ist. Es ist dort sicher nicht alles optimal, aber das ist es ja nirgends.

Auch Gesundheitsberufe befinden sich in der Krise – wie bewerten Sie das?

Es muss etwas passieren. Die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen müssen endlich besser werden. Das ist vor jeder Wahl immer mal wieder Thema und hinterher ist alles vergessen – genauso wie es die letzten Jahre mit Corona war. Alles wird versprochen und dann passiert trotzdem wieder nichts.

Was hat sich Ihrer Meinung nach verändert im Vergleich von vor 45 Jahren?

Das ist alles ganz anders. Als ich angefangen habe zu lernen, gab es noch Pflegehilfskräfte, die die sogenannten niederen Tätigkeiten gemacht haben. Die waren auch super für die Arbeit, die sie gemacht haben. Dann wurde aufgestockt und es gab nur noch Krankenschwestern, alle anderen wurden entlassen. Irgendwann haben sie gemerkt, dass das zu teuer war, obwohl wir nie überbezahlt waren. Und jetzt sind sie wieder dabei, alles auszusortieren. Thema Küche zum Beispiel. Das Essen wird nicht mehr selbst gekocht. In Landstuhl gab es Jahrzehnte ein super Essen, von Ordensschwestern selbst gekocht. Jetzt gibt es einen Lieferservice.

Würden Sie in der heutigen Zeit noch einmal als Krankenschwester arbeiten wollen, oder sind Sie ganz froh, dass Sie jetzt in Rente sind?

Jetzt bin ich froh, weil ich einfach an meine Grenzen komme. Ich merke das schon. Aber den Beruf würde ich immer wieder lernen. Ich habe schon mit 14 gewusst, dass ich Krankenschwester werden möchte. Eigentlich wollte ich Kinderkrankenschwester werden, aber da hätte ich noch ein Jahr mit der Ausbildung warten müssen. Dazu musste man 18 Jahre alt sein, aber ich habe schon mit 17 angefangen. Das war immer mein Beruf. Was mich gestört hat, war in den letzten zehn Jahren immer das Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen. Familie und Freunde haben dann was unternommen aber ich war nur selten dabei. Ich habe auch viele Nachtdienste gemacht.