Rund eine Million Euro hat die Erschließung des zweiten Teils des Fehrbacher Baugebiets „Am Rehbock“ gekostet. Das schlägt sich im Verkaufspreis nieder, der mit rund 130 Euro pro Quadratmeter jedoch im Vergleich zum Umland noch sehr günstig sei, wie Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag im Hauptausschuss versicherte. Elf Bauplätze wurden am künftigen Albert-Bastian-Weg erschlossen, einer Seitenstraße des ersten Bauabschnitts, der „Am Rehbock“ getauft wurde.

Die Stadt hatte vor der Erschließung alle Grundstücke gekauft, was zusammen mit der Vermessung und Rodung rund 290.000 Euro gekostet habe, wie Zwick in der Sitzung erläuterte. 710.000 Euro wurden für Straßenbau und Kanal sowie die Geländemodellierung fällig. Als Bauland zu verkaufen sind 7773 Quadratmeter, womit sich ein Preis von 128 Euro ergibt, der wegen eventueller Zusatzkosten auf 130 Euro aufgerundet werden sollte. Laut Zwick sei dies ein Preis am unteren Ende der Baulandpreise in der Region.

Bei der Vergabe wird die Stadtverwaltung erstmals ein Verfahren anwenden, bei dem nicht allein der Preis und die Schnelligkeit der Kaufinteressenten entscheidend sind. Die Bauplätze gehen an Bewerber, die sich wegen ihrer familiären Verhältnisse, ihrem ehrenamtlichen Engagement in Fehrbach und ihrer Ortsansässigkeit qualifiziert haben, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Im Klartext bedeutet dies, dass eine junge Familie mit drei Kindern und einem alten Fehrbacher Stammbaum sowie Vorstandsposten in Fehrbacher Vereinen die besten Chancen auf die elf Bauplätze hat.

Im Gegensatz zu Hengsberg, wo Interessenten sich für einen bestimmten Bauplatz bewerben mussten, können Bauwillige in Fehrbach drei Favoriten benennen. Wann genau der Verkauf starten wird, ist noch nicht bekannt.