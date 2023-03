Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Dahner Künstler Franz Martin hat voller Lust am Gestalten gegen Covid-19 angemalt. Mit großem Schaffensdrang entstand während des Lockdowns die Serie „Resort“, was so viel wie „Rückzugsort“ bedeutet. Diese folgt auf seine „Urban Spaces“.

Mit dem Kontrastprogramm eröffnet der Künstler eine Reihe, die sich erst nachträglich durch die gesellschaftlichen Ereignisse als solche zu erkennen gab. 30