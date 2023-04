Ob Motortrennschleifer, Säbelsäge oder hydraulisches Rettungsgerät: In der Grundausbildung des Technischen Hilfswerks im Ortsverband Pirmasens erlernen die Teilnehmer nicht nur den Umgang mit Werkzeugen und Geräten, sondern erlangen auch Wissen über den Bevölkerungsschutz und das Verhalten im Einsatz.

Freitagabend auf dem Hof des Technischen Hilfswerks in Pirmasens: Elf Helferanwärter proben das Absichern einer Einsatzstelle. Blaulicht und Warnblinker am Fahrzeug sind eingeschaltet, die Warnwesten angezogen. Nun gilt es, die Leitkegel zu platzieren und mit Blitzleuchten auszustatten. Für den entgegenkommenden Verkehr muss ein Faltsignal aufgebaut werden. Im letzten Schritt wird der Absperrbereich mit Flatterband gesichert.

Ein solches Szenario und einiges mehr üben die Teilnehmer der Grundausbildung beim Technischen Hilfswerk in Pirmasens. Die Helferanwärter werden mit Grundkenntnissen über die Bundesanstalt betraut und bekommen den Umgang mit den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen vermittelt. „Ziel ist es ein Basiswissen zu schaffen, auf das die Helfer später in den jeweiligen Fachgruppen aufbauen können“, erläutert Christian Scharwatz, Ausbilder und Prüfer der Grundausbildung im Ortsverband Pirmasens. Zusätzlich solle garantiert werden, dass alle Einsatzkräfte bundesweit einsetzbar sind.

Zehn verschiedene Ausbildungsthemen

Die Grundausbildung besteht aus zehn verschiedenen Themengebieten. Unter anderem erlernen die Teilnehmer das Arbeiten mit Leinen, Rundschlingen, Bandschlingen, Ketten, Drahtseilen und Spanngurten, den Umgang mit Leitern, das Bewegen von Lasten, das Verhalten im Einsatz sowie Grundlagen der Rettung und Bergung. Stromerzeugung und Beleuchtung, Grundlagen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie die Vermittlung von sicherem Arbeiten im und am Wasser sind ebenfalls Ausbildungsinhalte.

Im Ortsverband Pirmasens absolvieren zurzeit elf Personen die Grundausbildung. „Die Altersspanne reicht dabei von 16 bis 65 Jahren“, sagt Scharwatz. Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder diejenigen, die ausschließlich Aufgaben außerhalb des technischen Einsatzes wahrnehmen, können die sogenannte angepasste Grundausbildung absolvieren. Diese findet ausschließlich in theoretischer Form statt.

100 Zeitstunden bis zum Abschluss

Vorwissen benötige man für die Teilnahme an der Grundausbildung nicht. „Wir bringen den Helferanwärtern alles Stück für Stück bei“, erklärt Scharwatz, der gemeinsam mit mehreren Helfern aus dem Ortsverband die Ausbildung übernimmt. In der Regel dauert die Grundausbildung beim Technischen Hilfswerk mehrere Monate. Rund 100 Zeitstunden müssen Anwärter investieren. Zu dem regulären Ausbildungsdienst kommen mehrere Zusatzausbildungen, beispielsweise im Bereich Sprechfunk oder psychosoziale Notfallversorgung. Alle Helferanwärter benötigen zudem eine Erste-Hilfe-Ausbildung sowie eine allgemeine Tauglichkeitsuntersuchung, bevor sie in den aktiven Dienst übergehen dürfen.

Die Grundausbildung ist die erste Ausbildungsstufe im THW und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Diese besteht aus einem Theorie- und Praxisanteil. „Die Theoriefragen sind Multiple Choice, ähnlich wie bei der Führerscheinprüfung“, erläutert Scharwatz. Zudem absolvieren die Helferanwärter im Stationsbetrieb verschiedene praktische Aufgaben.

Nach der Prüfung Spezialisierung

Nach erfolgreich absolvierter Prüfung kommen die Einsatzkräfte zur weiteren Spezialisierung in die Einheiten und Fachgruppen des Technischen Hilfswerk. In Pirmasens können dies Aufgaben im Stab des Ortsverbandes oder im Technischen Zug sein. Die verschiedenen Bereiche können die Helferanwärter bereits während der Grundausbildung kennenlernen. Diese findet im Ortsverband Pirmasens zurzeit jeden Freitag von 18 bis 20.30 Uhr statt.