Freitag, 29. Oktober, ist Weltspartag. Seit fast 100 Jahren werben die Banken mit diesem Tag für das Sparen. Wie aber kann das gehen in Zeiten der Negativzinsen und steigender Inflationsrate? Wie machen die Banken gerade ihren jungen Kunden eine Geldanlage schmackhaft und gibt es die klassische Spardose noch immer?

Natürlich würden noch immer vereinzelt Kinder mit ihren Spardosen in die Bank kommen, weiß Iris Steuer, Pressereferentin der Sparkasse Südwestpfalz. „Aber schon vor Corona wurde das immer weniger und wahrscheinlich hat die Pandemie diesen Trend weiter verstärkt“, meint sie. Auch die Kinder und Jugendlichen gingen beim Sparen mit der Zeit.

Trotzdem: wer in dieser Woche seine Ersparnisse zu einer Geschäftsstelle der Sparkasse Südwestpfalz bringt, erhält dafür sogar einen Kinogutschein im Wert von fünf Euro. Auf diese Art des „Weltspartagsgeschenks“ habe sich der Vorstand geeinigt, um einerseits das Sparen zu belohnen, andererseits aber auch die von der Pandemie gebeutelten lokalen Kinobetreiber zu unterstützen.

Es gibt viele Sparalternativen

Das Sparen finde heute in anderer Art und Weise statt, so die Einschätzung der Fachleute. Das klassische Sparkonto habe in Zeiten der Niedrigzinsen ausgedient. „Dafür gibt es viele Sparalternativen, mit denen man einfach und nachhaltig Vermögen aufbauen kann“, betont Sparkassen-Vorstand Peter Kuntz. Zudem gebe es maßgeschneiderte Angebote für Kinder und Jugendliche. „Für unsere jungen Leute gibt es außerdem ein mitwachsendes Konto, das sich ihren Bedürfnissen anpasst“, erklärt Pressereferentin Steuer. Das Gesparte einfach im Sparschwein oder auf dem Konto zu parken, ergebe in diesen Zeiten wenig Sinn.

Die Angebote zur Weltsparwoche seien aktueller denn je, meint auch Jutta Diehl, die Presseverantwortliche der VR Bank Südwestpfalz. Auch wenn es in ihrem Geldhaus das klassische Sparkonto mit einer geringen Verzinsung für Kinder noch immer gebe und auch die Sparbüchsen mit Münzgeld mitunter noch in der Bank abgegeben würden, verweist sie etwa auf das Fondssparen für Kinder und Jugendliche. Das sei auf jeden Fall attraktiver, zudem gebe es aktuell auch einige besondere Angebote.

Kleine Geschenke für die Sparer

Zum Weltspartag am 29. Oktober setzt man bei der VR Bank noch immer auf kleine Geschenke. „In diesem Jahr haben wir uns für nachhaltig produzierte Spiele entschieden“, betont Diehl und ergänzt: „Wir freuen uns über den Besuch in den Filialen.“

Einen neutralen Blick auf die Finanzprodukte für Kinder und Jugendliche verspricht ein Seminar, das sie Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zum Weltspartag anbietet. Dabei informiert die Verbraucherzentrale über die verschiedenen Möglichkeiten, Geld für den Nachwuchs anzulegen.

Verbraucherzentrale bietet Beratungen an

„In unseren Beratungen stellen wir immer wieder fest, dass Banken und Sparkassen Eltern und Großeltern häufig Finanzprodukte für ihre Kinder oder Enkelkinder anbieten, die nicht deren Bedürfnissen entsprechen, da sie zu teuer, zu risikoreich oder zu unflexibel sind“, so Ulrike von der Lühe, Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Umso wichtiger sei es, sich vorab anbieterunabhängig über die verschiedenen Produkte zu informieren. Zum Beispiel in dem etwa einstündigen Web-Seminar „Sparen für den Nachwuchs“ am Freitag, 29. Oktober, um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Infos online unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/ webinare-rlp