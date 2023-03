Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne seine zu Abonnementmeister Victoria Bamberg gewechselte Weltmeisterin geht der ESV Pirmasens in die neue Bundesligasaison. Spielertrainerin Nicole Winicker, die gerade ihre persönliche Bestleistung gesteigert hat, verbreitet dennoch Zuversicht. Nicht verstehen kann sie, dass ihr Team am Sonntag in Thüringen spielen muss.

Eine Woche früher als ursprünglich vorgesehen beginnt für die Bundesliga-Keglerinnen des ESV Pirmasens die Saison. Am Sonntag müssen sie um 11 Uhr im DKBC-Pokal beim thüringischen