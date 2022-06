Vor dem Plub haben wir Ingrid und Wolfgang Geib getroffen. Dabei hat uns die Pirmasenserin erzählt, wieso sie und ihr Mann wöchentlich hier ihre Bahnen ziehen und warum sie das Plub anderen Schwimmbädern in der Pfalz vorziehen.

Wie oft und wie lange kommen Sie denn in der Woche zum Schwimmen?

Eigentlich ein Mal. Mein Mann leidet unter COPD und hat einen Herzschrittmacher – da kann er leider nicht so viel machen. Gestern war er eine Stunde in der Therapie, bei der er unter anderem Massage bekommt, und da haben wir einfach beschlossen, am Mittwoch das Schwimmbad aufzusuchen. Donnerstags sind ja viele Vereine hier, da haben wir es lieber etwas ruhiger. Wir bleiben meistens zwei Stunden im Bad.

Gehen Sie im Sommer dann auch ins Freibad?

Das werden wir vielleicht versuchen. Ab Juli soll ja das Freibad früh öffnen und das Hallenbad in dieser Zeit geschlossen haben. Mal sehen, wie wir das aushalten. Zu viel Sonne verträgt mein Mann nicht.

Und Sie? Wie viel schwimmen Sie mit Ihrem Mann mit?

Zunächst gehen wir gemeinsam ins warme Becken, wo man einen guten Stand hat. Das vermittelt uns Sicherheit. Wenn wir nicht mehr schwimmen können, können wir immer noch stehen. Ansonsten gehe ich dann noch ins kalte Becken und schwimme dort ein oder zwei Bahnen allein.

Haben Sie selbst auch schon gemerkt, dass Ihnen das Schwimmen gut tut?

Ja, selbstverständlich. Allein schon von den Knochen her. Ich meine, wir sind 77 und 78 Jahre alt – da muss man eben schauen, was man noch machen kann.

Und sonst? Wie finden Sie das Plub denn im Vergleich zu anderen Schwimmbädern?

Wir waren auch schon in Bad Bergzabern oder auch in Zweibrücken, aber das hier ist eben unser Plub. Warum soll ich denn wegfahren, wenn ich ein schönes Schwimmbad vor Ort habe? Das Plub ist einwandfrei. Wir sind echte Pirmasenser und schon immer hierher gekommen, auch früher mit unseren Kindern.