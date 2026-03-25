Denis Jung ist aktuell Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken. Trotzdem bangt der Pirmasenser um den Landesliga-Verbleib eines anderen Vereins.

Peter Seibel sprach mit dem künftigen Trainer des SV Hinterweidenthal, am Montag 50 Jahre jung geworden, über die etwas kuriose Situation.

Herr Jung, bis zu Ihrem Ausscheiden auf eigenen Wunsch im vergangenen September waren Sie Co-Trainer beim Verbandsligisten FK Pirmasens II. Danach haben Sie für die kommende Spielzeit als Trainer beim SV Hinterweidenthal zugesagt – um dann im November das Traineramt bis Saisonende bei Hinterweidenthals Ligakonkurrent TSC Zweibrücken anzutreten. Wie kam es zu dieser kuriosen Konstellation?

Der TSC hat nach dem plötzlichen Ausscheiden seines Trainers dringend einen Coach gesucht. Ich war frei und habe dann Zweibrückens Spielleiter zugesagt. Natürlich war auch der gute Kontakt zu fünf Spielern Zweibrückens, die ich zuvor beim FKP trainiert habe, mit ausschlaggebend. Ich habe das aber vorher mit Hinterweidenthals Sportvorstand Florian Eder abgesprochen und mir dessen Okay eingeholt.

Beide Teams stecken im Abstiegskampf. Am 8. Mai kommt es in Hinterweidenthal zum direkten Aufeinandertreffen. Da könnten Sie in einen Interessenskonflikt geraten…

Das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation. Aber ich denke nicht, dass es am Ende am Ergebnis eines einzigen Spieles hängen wird. Ich hoffe, dass sich bis dahin einiges schon geklärt hat. Aber die Abstiegssituation ist ja auch durch die Neuorganisation der Ligen noch nicht ganz eindeutig.

Sie müssen den TSC vor dem Abstieg retten und gleichzeitig die neue Runde mit Hinterweidenthal planen. Gibt es schon personelle Vollzugsmeldungen?

Das klappt sehr gut. Ich stehe fast täglich im Austausch mit meinem zukünftigen Co-Spielertrainer in Hinterweidenthal, Daniel Tretter. Bis auf Felix Burkhard geht niemand weg. Mit Raphael Kozilek (FK Clausen) und Elias Dauenhauer (A-Jugend SC Hauenstein) stehen zwei Zugänge fest. Wir haben mit circa 20 Kandidaten gesprochen und warten noch auf die Ab- oder Zusage einiger Spieler.

Wer hat die größeren Chancen auf den Klassenverbleib?

Aufgrund der Punktezahl und der noch ausstehenden Nachholspiele hat der TSC die etwas bessere Ausgangsposition. Der Sieg zuletzt in Rieschweiler war natürlich sehr wichtig für uns. Aber ich traue Hinterweidenthal noch alles zu – auch den Abstieg zu verhindern.

Am Freitag empfängt der TSC den Aufstiegsaspiranten SV Hermersberg. Da gibt es nach dem 0:3 im Hinspiel noch einiges gutzumachen ...

Für uns gibt es jetzt nur noch Spiele, in denen wir alles reinhauen müssen, um Woche für Woche Punkte zu holen. Gegen so ein starkes Team wie Hermersberg muss man die Grundtugenden im Abstiegskampf abrufen. Zuletzt ist uns aber auch die spielerische Komponente gelungen.

ZUR PERSON

Denis Jung (50), ledig, ist im Pirmasenser Stadtteil Ruhbank aufgewachsen, wohnt jetzt in Pirmasens-Winzeln und arbeitet beim Schokolade-Unternehmen Wawi als Gebietsverkaufsleiter. Der frühere Spieler des FK Pirmasens, des FC Dahn und des SV Ruhbank trainierte bisher den SV Ruhbank (zweimal), den SSV Höheinöd, den SV Hinterweidenthal und den SC Weselberg. Danach folgte die Station als Co-Trainer beim Verbandsligateam des FK Pirmasens, bevor Jung im November 2025 das Engagement beim TSC Zweibrücken annahm.

LANDES-/BEZIRKSLIGASPIELE

Landesliga: TSC Zweibrücken - SV Hermersberg (Freitag, 19 Uhr), SF Bundenthal - SG Rieschweiler, SV Hinterweidenthal - VfR Baumholder, SC Hauenstein - SV Kirchheimbolanden (alle Sonntag, 15 Uhr)