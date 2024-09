Ein klares Voting haben die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags am vergangenen Wochenende am Stand des Stadtmarketings abgegeben. Auf dem Schloßplatz wurden insgesamt 205 Stimmen für die beiden Kandidatinnen der Pirmasenser Shopping-Star-Aktion gezählt. Auf die Erlenbrunnerin Lisa Kalkenbrenner entfielen 149 Stimmen, 56 Besucher entschieden sich für Sina Huber-Rollwa aus Thaleischweiler-Fröschen. Am Donnerstag freute sich die Siegerin im „Eiscafé by Mattia“ über die gläserne Siegertrophäe und einen Blumenstrauß. Das in verschiedenen Pirmasenser Geschäften zusammengestellte Outfit und die Schuhe darf sie ebenfalls ihr Eigen nennen. Eine Menge Spaß gemacht hat die Shoppingtour nicht nur der prämierten Einkäuferin, sondern auch Dezernent Denis Clauer: „Das zeigt doch, dass man sich als Frau in den heimischen Geschäften gut anziehen kann. Die Aktion war auf jeden Fall wieder eine gute Werbung für Pirmasens als Einkaufsstadt.“