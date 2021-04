In Pirmasens gelten auch an Ostern strengere Regeln als in anderen Teilen des Landes. Das liegt an den vielen Corona-Fällen, der Inzidenzwert ist immer noch hoch. Wir haben die Regeln zusammengefasst.

Private Treffen

Besondere Bedeutung haben die Kontaktbeschränkungen: Bürgermeister Michael Maas appelliert an die Pirmasenser, über die Osterfeiertage auf Treffen mit Freunden und Familie so weit wie möglich zu verzichten. Die Stadtverwaltung bezeichnet private Treffen als Treiber der Pandemie. Durch Begegnungen mit Angehörigen anderer Hausstände könnte das Virus weitergetragen werden. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und einer weiteren Person erlaubt. Kinder unter sechs Jahren werden nicht mitgezählt.

Besuche in Heimen

Beim Besuch von Verwandten in Alters- und Pflegeheimen gelten strenge Regeln, die mit den jeweiligen Einrichtungen abgestimmt wurden. Besucher müssen eine Bescheinigung über einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest mitbringen oder vor Ort einen Test machen. Bewohner in Pflegeheimen dürfen täglich einen oder zwei Besucher desselben Hausstandes empfangen. In allen anderen Einrichtungen darf täglich nur ein Besucher für eine Stunde kommen.

Freizeit

Gaststätten, Museen, Ausstellungen, Galerien und ähnliche Einrichtungen im Stadtgebiet bleiben geschlossen. Umso mehr wird es die Pirmasenser an Ostern vermutlich ins Freie ziehen. Aber auch beim Wandern und Sport im Freien sind das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen zu beachten, so Maas.

Handel

Einzelhandel und gewerbliche Einrichtungen dürfen nur nach Vereinbarung von Einzelterminen öffnen (Terminshopping). Dabei darf jeweils nur einem Hausstand Zutritt gewährt werden. Es gilt die Maskenpflicht, die Kontaktdaten werden erfasst. Ausnahmen von der Terminpflicht sind zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Banken und Apotheken. Auch Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Blumengeschäfte und Gärtnereien dürfen öffnen. Pirmasenser Unternehmen bieten ihre Waren online zum Abholen oder Liefern an: ps-handelt.de. Groß- und Einzelhandel müssen ab spätestens 21 Uhr geschlossen sein. Gastronomische Betriebe dürfen nach 21 Uhr nur noch Essen ausliefern, jedoch nicht mehr zum Abholen anbieten. Tankstellen, die nicht unter die eingeschränkten Ladenöffnungszeiten fallen, dürfen zwischen 21 und 6 Uhr keine alkoholischen Getränke herausgeben.

Körpernahe Dienstleistungen

Kosmetik-, Tattoo-, Piercingstudios und Massagesalons sind geschlossen. Optiker, Hörgeräteakustiker, Physio-, Ergo- und Logotherapien, Fußpflege und weitere Dienstleistungen, die medizinischen oder hygienischen Gründen dienen, bleiben erlaubt. Auch Friseure dürfen Kunden zu vereinbarten Terminen empfangen. Die Bartrasur ist aber verboten, und die Kontaktdaten müssen erfasst werden.

Sport

Sport ist nur allein, zu zweit und mit Angehörigen des eigenen Hausstandes zulässig. Training und Wettkampf in Gruppen ist im Amateur- und Freizeitsport, in Mannschaftssportarten und im Kontaktsport untersagt. Proben und Auftritte der Breiten- und Laienkultur sind ebenfalls verboten.

Ausgangssperre

Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr bleibt bestehen. Dann ist das Verlassen der eigenen Wohnung grundsätzlich untersagt. Auch Personen, die nicht in Pirmasens wohnen, dürfen sich nicht im Stadtgebiet aufhalten. Zu dieser Regel gibt es einige Ausnahmen: berufliche Tätigkeiten, medizinische (auch veterinärmedizinische) Versorgung, der Besuch bei Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen. Dazu zählen zudem die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts und der Besuch von Verwandten gerader Linie – also Eltern, Großeltern und eigenen Kinder –, nicht aber von Geschwistern oder weiteren Verwandter zweiten Grades. Triftige Gründe, nachts außer Haus zu sein, sind außerdem die Begleitung von Minderjährigen und Personen, die Hilfe brauchen, sowie die Begleitung Sterbender. Auch Gassigehen ist erlaubt, wenn man es allein macht.

Online