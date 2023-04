Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rock im Wald, im Hauensteiner Eventzelt, in Kaiserslautern und Saarbrücken: Die Konzerte von Manfred Mann und seiner Earth Band in der Region sind kaum zu zählen. Titel wie „Blinded By The Light“ oder „Mighty Quinn“ sind längst Klassiker. Nun ist die Band wieder unterwegs. Mit den beiden Langzeitmitgliedern Mick Rogers an der Gitarre und dem Schlagzeuger John Lingwood hat Christian Hanelt gesprochen.