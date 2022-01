Das Hospiz Haus Magdalena befindet sich im ersten Corona-Winter. Hospizleiterin Simone Jennewein berichtet, wie die Pandemie einen würdevollen Abschied der Gäste erschwert und warum sie trotzdem ihre verbleibende Zeit mit Zuversicht begehen.

Vor rund fünf Monaten wurde der Neubau des Hospiz Haus Magdalena eingeweiht, wenige Tage später zogen die erste Gäste ein, die dort, schwerstkrank, ein Zuhause auf Zeit fanden. Das Hospiz ist inzwischen für viele todkranke Menschen die letzte Station ihres Lebens. Der Neubau ermöglicht es auf insgesamt 1000 Quadratmetern, ihre letzten Tage und Wochen so würdevoll wie möglich zu gestalten.

Die Zimmer und Aufenthaltsräume der Gäste sind nicht nur größer, sondern auch heller und freundlicher. „Wir haben mittlerweile Platz für zwölf Gäste. Gestartet sind wir im Sommer mit fünf Menschen, die vom Altbau in den Neubau umzogen. Die Freude auf das neue Hospiz war sehr groß, schließlich wusste niemand von ihnen, wie viel Zeit ihm noch bleibt“, so Jennewein.

„Eine Zeit voller Emotionen und Dankbarkeit“

Doch nicht nur für die Bewohner, sondern auch für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter brachte der Neubau Veränderungen mit sich. Wie Simone Jennewein, die seit 13 Jahren im Dienste des Hauses Magdalena steht, erzählt, ermöglichen die neuen Räume ein völlig anderes Arbeiten. „Wir können uns endlich frei bewegen und unseren Gästen neue Angebote, wie beispielsweise einen musikalischen Nachmittag, ermöglichen. In unserem großen Gruppenraum haben wir schon mit den Gästen, die noch mobil waren, Pizza bestellt und gemeinsam gegessen. Auch das macht Haus Magdalena viel heimischer. Die letzten fünf Monate waren eine Zeit voller Emotionen und Dankbarkeit“, so die Hospizleiterin.

Gerne erinnert sie sich auch an den Tag der offenen Tür, als das Hospiz unter Corona-Bedingungen von 300 Bürgern besucht wurde, die sich ein Bild vom Neubau und der Arbeit von Jenneweins Team machen wollten. „Der Zuspruch war immens und sehr herzlich. Bei uns Mitarbeitern fiel an diesem Tag die Anspannung einfach ab“, erinnert sie sich. Vor allem die Aussage eines mittlerweile verstorbenen Gastes, „hier fühle ich mich wohl, hier kann ich gut sterben“, bewegt Jennewein und ihre Mitarbeiter bis heute. „Da wussten wir einfach, dass wir vieles richtig gemacht haben“, sagt sie.

Zuletzt auch viele jüngere Menschen gestorben

Bewegt habe sie auch, dass seit der Einweihung des Neubaus viele jüngere Menschen verstorben seien. Große Dankbarkeit bringen Jennewein und ihrem Team die Angehörigen entgegen, die ihre Lieben gegen Ende ihres Lebens in guten Händen wissen. „Das ist mit Abstand die größte Wertschätzung unserer Arbeit“, so Jennewein.

Ein weiteres Stück Lebensqualität ermöglicht der Neubau von Hospiz Magdalena mit dem eigenständigen Zubereiten von Mahlzeiten. So ist es nun möglich, das Frühstück und das Abendessen der Gäste vor Ort und je nach Lust und Laune zuzubereiten, nur noch das Mittagessen wird aus der Großküche des Altenheims Haus Bethanien geliefert.

Corona-Lage erschwert das Arbeiten sehr

„Viele unserer todkranken Gäste verspüren den Wunsch nach Geselligkeit und möchten ihre Krankheit für einen Abend einfach einmal ausblenden und mit anderen Gästen und ihren Familien lachen und zwanglos plaudern. Seit unserem Umzug hat sich so schon die ein oder andere Freundschaft unter den Gästen oder unter den Angehörigen ergeben“, weiß Jennewein weiter zu berichten – ein Geschenk auch für sie, wie sie betont.

Bis vor etwa einem Monat war das Hospiz Haus Magdalena komplett belegt, allerdings erschwert die aktuelle Corona-Lage derzeit auch die Arbeit in der Einrichtung. „Es gibt natürlich auch neue Auflagen in Sachen Sterbebegleitung, die vieles für uns nicht gerade einfach macht. So müssen Besucher entweder geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein, um unser Hospiz zu betreten. Selbst bereits geboosterte Besucher müssen einen Test vorweisen, was nicht jeder Angehörige möchte. Das legt uns natürlich Steine in den Weg“, so Jennewein.