Nachdem sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) offen für Windräder im Pfälzerwald gezeigt hat, ist die politische Debatte dazu neu entbrannt. Die RHEINPFALZ hat die hiesigen Abgeordneten dazu befragt.

Alexander Fuhr (SPD) zeigt sich durchaus offen für Windräder im Pfälzerwald, knüpft das aber an Bedingungen: „Im allergrößten Teil des Pfälzerwaldes verbietet sich mit Blick auf den besonderen Wert der Landschaft und des Naturschutzes der Bau von Windkraftanlagen. Die Funktion des Pfälzerwaldes als Erholungsort, aber auch als wichtiger Wirtschaftszweig in Rheinland-Pfalz müsse erhalten bleiben.“ Diese Position entspreche den Aussagen Dreyers, sagt Fuhr. An geeigneten windhöffigen Standorten im Pfälzerwald, wo es landschaftlich sowie unter den Gesichtspunkten des Naturschutzes vertretbar sei, wollen Fuhr und Dreyer zusammen mit den Bürgern vor Ort über Windkraftanlagen entscheiden. Es sei auf jeden Fall auszuschließen, dass der Schutzstatus des Biosphärenreservats gefährdet wird.

Steven Wink (FDP) will hingegen am Status quo festhalten: Er verweist darauf, dass die FDP sich dafür eingesetzt habe, „den Wildwuchs beim Ausbau der Windenergie zu begrenzen“. Er stehe weiterhin dafür, dass die Kernzonen der Naturparke sowie das Biosphärenreservat Pfälzerwald von der Windkraftnutzung ausgeschlossen bleibe. Zwar sei eine erfolgreiche Energiewende wichtig für den Klimaschutz, „intakte Wälder sind es aber auch“.

Christof Reichert (CDU) lehnt Windkraftanlagen im Pfälzerwald gänzlich ab. Er wirft Dreyer vor, den Status des Biosphärenreservates und die damit verbundenen Vorteile zu gefährden. Der Pfälzerwald sei das Kapital der Region. Die einzigartige Naturlandschaft biete die Basis für die sehr erfolgreiche Entwicklung im Tourismus. „Dieses Kapital leichtfertig aufs Spiel zu setzen, ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen in unserer Region“, so Reichert. „Dreyer stellt die Windindustrie über die Interessen der Menschen“.